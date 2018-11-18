Alibeyköy trafiği nefes alacak

Yapılan çalışmalar ile Alibeyköy trafiği rahatlayacak. Çalışmalarla ilgili son bilgileri veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Silahtarağa Tünelinin yıl sonunda araç trafiğine açılacağını müjdeledi. Başkan Aydın, "Silahtarağa Tüneliyle birlikte Alibeyköy trafiği radikal bir şekilde çözülecek" dedi.

Çalışmalarda sona gelindi

Silahtarağa Tüneline geçen hafta ziyarette bulunan Başkan Remzi Aydın, çalışmaların hızla ilerlediğini ay sonu itibarıyla tüneldeki inşaat çalışmasının biteceği söyledi.

Yol trafiğinin rahatlayacağını vurgulayan Başkan Aydın, şöyle devam etti:

“Yıl sonu itibariyle tünel de inşallah araç trafiğine açılacak. Alibeyköy'e hiç girmeden direk Vardar Caddesi üzerinden Akşemsettin, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahallelerimize vatandaşlarımız ulaşabilecekler. Son derece trafiği rahatlatan bir işlev kazanacak. Bir iki ay daha sabredelim."

200 metre uzunluğa sahip olan tünel, Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasında direk geçiş sağlayacak.