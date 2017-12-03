Alibeyköy’de beyaz eşya deposu alev alev yandı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Eyüp Alibeyköy Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın tüm depoya yayılması üzerine olay yerine Bahçelievler, Bakırköy, Kağıthane, Eyüp, Sultangazi ve Esenler ilçe ekiplerinden itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Sabah saatlerinde Alibeyköy’de beyaz eşya deposunda alev alev yanan depodan yükselen kara dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2,5 saat süren çalışma ile söndürüldü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, beyaz eşya deposunda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.