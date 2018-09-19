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Alışveriş merkezinde korku dolu anlar

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde elinde silah olduğunu iddia eden şahıs korku dolu anlar yaşattı.

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde elinde silah olduğunu iddia eden şahıs korku dolu anlar yaşattı. İntihar edeceğini söyleyen şahsı ikna etmek için olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde elinde silah olduğu iddia edilen bir şahıs, AVM'nin restoran katında balkona çıkarak intihar edeceğini söyledi. Silahlı şahıs, AVM'de paniğe neden oldu. Olay yerine müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler, intihar etmek isteyen şahsa çay ikram ederek sakinleştirmeye çalıştı. Şahsı ikna çabaları sürüyor.

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