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25 Kasım 2017 09:02

Aliya İzzetbegoviç’in hayat hikayesini anlatan ‘Aliya’ oyununa yoğun ilgi

İslam aleminin bilge kralı ve yakın dönemin dünya tarihine damga vuran ismi Aliya İzzetbegoviç’i anlatmak amacıyla Türk tiyatrosunda yazılmış ilk oyun olan “Aliya”, Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

Aliya İzzetbegoviç’in hayat hikayesini anlatan ‘Aliya’ oyununa yoğun ilgi

25 Kasım 2017 09:02


Eyüpsultan Belediyesi, Aliya İzzetbegoviç’i anlatmak amacıyla Türk tiyatrosunda yazılmış ilk oyun olan “Aliya” isimli tiyatroyu Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde sahneledi. Bir yakın tarih okuması olarak nitelendirilen oyun, 1935’ten 2003’e geniş bir zaman ölçeğini anlatıyor. Kanlı Bosna Savaşı’na ve Müslüman katliamına tanıklık eden ilk tiyatro oyunu olma özelliğini taşıyan oyun Aliya’nın İslami ve entelektüel kimliğini de gözler önüne serdi. Aliya İzzetbegoviç’in hayat mücadelesini ve felsefesini anlatan oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.


Aliya’nın ismini ilk kez edebiyat dersinde duyduğunu ifade eden 9’uncu sınıf öğrencisi Ayşe Melek Memişoğlu, "Edebiyat ödevim için buradayım aslında, umarım güzel bir oyundur. Bu oyun bu alandaki Türk tiyatrosunun ilk oyunuymuş. İyi vakit geçireceğimi düşünüyorum, oyunla ilgili bilgi sahibiyim zaten, filmi de merak ediyorum" ifadelerini kullandı.




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