Aliyev kazandı, Azerbaycan Kazandı,

Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosunun Milletvekili İmamverdi İsmayılov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e övgü dolu sözler

Olağanüstü Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimleri ilan edilmesiyle ilgili 5 Şubat 2018 tarihli Kararname imzalandığından beri Azerbaycan’a saldıran hainlere dikkat çeken İsmayılov, Aliyev olduğu müddetçe emellerine hiçbir zaman başaramayacaklarını ifade etti.

Aliyev’in üstün özelliklerinden bahseden İsmayılov; “Azerbaycan’ın gelişimini ve güçlenmesini istemeyenlerin olduğunu zaten biliyorduk. Bu hainler asla Aliyev olduğu müddetçe, çirkin emellerine ulaşamayacaklardır. Seçim startını aldıktan sonra Azerbaycan’a karşı harekete geçen dış güçler devletimize saldırmaktan geri kalmıyorlar. Ama bilsinler ki; Aliyev, bu oyunları çok iyi bilmektedir ve bu oyununuzu bozacaktır “ diyerek Aliyev’in siyasi dehasından övgü ile söz etti.

Azerbaycan devlet geleneği olan bir ülkedir.

İlham Aliyev için döneminin büyük lideri diyen İmamverdi İsmayılov; “Aliyev, siyasi alanda çok tecrübeli bir Cumhurbaşkanı. Tarihi yönetip yönlendirmeyi başarıyor. Atacağı her adımın zamanını sabırla beklemeyi biliyor ve hiçbir anı, Azerbaycan için herhangi bir fırsatı boşa harcamıyor. Bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın kendi üstadı olan Büyük Liderimiz Haydar Aliyev’den aldığı net özelliklerinden biridir. Haydar Aliyev de zamanında uzmanlara özgü davranmayı profesyonelce başarıyordu. Bugünü ve geleceği iyi gören büyük bir liderdir” dedi.

İlham Aliyev, her alanda bir satranç ustası gibi yapacağı hamleleriyle insanları hayrete düşürebilir. Bazı grupların ihtimallerini, bazılarının tahminlerini, uzman yorumlarını hiç bir zaman doğru çıkarmayabiliyor. Söz konusu tahminler ve görüşler devlet başkanının kararlarını etkileyemiyor. Cumhurbaşkanının sözünün ve kararlarının temelinde yalnız bir etken faktör bulunmaktadır oda Kararlılık diyen Ismayılov; Azerbaycan yönetimi, ülkenin tüm alanlarda gelişmesi, ordumuzun gücünün artırılması için var gücüyle çalışmaktadır. Bunun da başında Aliyev bulunmaktadır” dedi.

İnsanları yağmacılık, saldırganlık hastalığına bulaştırmış Sarkisyan rejiminin artık kendi ülkesinde dahi "Ben hata yaptım" itirafı ile sefil, perişan halde iktidar sandalyesinden kovulduğuna dikkat çeken Ismayılovu, “Azerbaycan Ordusunun iki yıl önceki Nisan Zaferi ile Ermenistan toplumuna verdiği dersin, bu toplumda oluşan derin manevi çatlakların sonucu Sarkisyan gitti. Bu, İlham Aliyev’in uyguladığı mükemmel politikanın eseridir. Ermenistan’ın giderek daha ağır biçimde tecrit durumuna düşürülmesinin, zor durumda bırakılmasının, çaresizliğinin düşman ülkede yaptığı etkisidir. Bu, bir zamanlar başkasının gölgesini kendi gölgesi zannederek işgal edilmiş topraklarda krallık iddiasında bulunan düşmanın yenilgi durumuna düşmesidir” diyerek Ermenistan’ı yönetenlerin aslında kukla olduklarını ifade etti.

İlham Aliyev’in bu yüzden zamanının en başarılı siyaset adamlarından biri olduğunu kaydeden Ismayılov; “İlham Aliyev, zamanın yetiştirdiği, zamanın şart ve gerçekleri ortamında olgunlaşmış liderdir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, net vizyona sahip lider olmanın yanı sıra, mükemmel bir yöneticidir. Tüm adımlarını dürüstlük kriterine dayanarak atması İlham Aliyev’in politikası satranç tahtası arkasında yaptığı tüm oyunlarda galip ayrılan taraf olmasıyla sonuçlanıyor. Devlet yönetim mekanizmasının güçlü ve zayıf yönlerini, mevcut imkanlarını ve gelecek için tehlikeleri detaylı inceleyerek gereken kararları veriyor" dedi.

İlham Aliyev’in, rakiplerinin tüm adımlarını sabırla izliyor, inceliyor ve sonuca varıyor, beklenen an geldiğinde yalnızca tek hamleyle rakiplerinin hepsini mat durumuna düşürerek oyundan saf dışı bırakıyor diyen Ismayılov; "Bu zekaya ve vatan sevgisine hayranlığını sergileyen, kendi liderini yeni zaferlere yelken açtıran halkına doğru tebessüm etmektedir. Galibiyet Cumhurbaşkanı Aliyev’e çok yakışıyor. Galibiyet Azerbaycan’a çok yakışıyor” diyerek Cumhurbaşkanı Ayliyev’e Azerbaycanlıların destek olduğu sürece üstesinden gelinemeyecek bir problemin kalmayacağını ifade etti.