Alkollü Uber sürücüsü kazaya karıştı

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri çağrılırken, sürücü koltuğunun altında açık bir alkol şişesi olduğu görüldü.

Kaza, Eyüpsultan Alibeyköy’de öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre alkollü olan Uber sürücüsü, seyir halindeki bir otomobile yan taraftan çarptı. Olay yerine polis ekipleri çağrılırken, kaza sonrası araçta bulunan alkol şişesi kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde alkollü olduğu gözlenen sürücü, görüntülerinin çekilmesine tepki gösterdi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.