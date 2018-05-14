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14 Mayıs 2018 22:48

Alkollü Uber sürücüsü kazaya karıştı

İstanbul Eyüpsultan’da Uber sürücüsü olduğu iddia edilen bir şahıs, alkollü şekilde kullandığı lüks aracıyla kaza yaptı.

Alkollü Uber sürücüsü kazaya karıştı

14 Mayıs 2018 22:48

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri çağrılırken, sürücü koltuğunun altında açık bir alkol şişesi olduğu görüldü.


Kaza, Eyüpsultan Alibeyköy’de öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre alkollü olan Uber sürücüsü, seyir halindeki bir otomobile yan taraftan çarptı. Olay yerine polis ekipleri çağrılırken, kaza sonrası araçta bulunan alkol şişesi kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde alkollü olduğu gözlenen sürücü, görüntülerinin çekilmesine tepki gösterdi.


Ölen ya da yaralananın olmadığı kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.




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