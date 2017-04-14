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14 Nisan 2017 12:03

Alkollüyken kaza yapan kadına 10 yıl hapis

Büyükçekmece’de alkollüyken yaptığı kazada bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan muhasebeci Arzu Eğmen’in (25) davası karara bağlandı.

Alkollüyken kaza yapan kadına 10 yıl hapis

14 Nisan 2017 12:03

Mahkeme Eğmen’in, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.


Büyükçekmece’de alkollü bir şekilde kullandığı arabayla kaza yaparak bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Arzu Eğmen “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Arzu Eğmen ile müşteki tutuksuz sanık Hüseyin Halid Salman katıldı. Salonda taraf avukatları ve yakınları da hazır bulundu.


Mahkeme heyetinin, Adli Tıp Raporu’na göre sanık Arzu Eğmen’in tamamen kusurlu olduğunu bildirmesi üzerine, sanık Eğmen, raporu kabul etmediğini belirterek, “Karşı tarafın da sinyal vermeden önüme geçtiği için kusuru vardır” dedi.


Duruşma savcısı mütalaasında, müşteki sanık Hüseyin Halid Salman’ın beraatini, tutuklu sanık Arzu Eğmen’in, bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan cezalandırılmasını istedi.


"Tek suçum alkollü olmaktı"


Talebe ilişkin söz alan sanık Eğmen, “Benim o gece tek suçum alkollü olmaktı. Kendimi haklı çıkarmak için değil, ben her gün vicdan azabı çekiyorum. Üstümdeki yük çok ağır, ben ilaçlarla ayakta duruyorum. Allah’ım ailemin de benim de yardımcısı olsun. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.


“Alkol ve hız limiti karara gerekçe oldu”


Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, müşteki tutuksuz sanık Hüseyin Halid Salman’ın beraatine hükmederken, sanık Arzu Eğmen’in, sosyal medya hesabında paylaştığı alkol şişeleri ve hız limiti fotoğrafları göz önüne alınarak, alkol ve hız limitinin sanığın yaşam şekli haline geldiği ve eylemi 153 promil alkollü iken gerçekleştirdiğinden 8 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın önceki duruşmada, heyete karşı saygısız ve hakaret içeren yaklaşımlarda bulunmuşsa da bu hususta suç duyurusunda bulunulduğu, sonraki süreçte saygılı tutum ve davranış sergilediği gerekçesiyle cezada indirime gidilerek sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.


Mahkeme Başkanına Beddua Etmişti


İlk duruşmada ,mahkeme heyetinin tarafların kusur oranlarının tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderilmesi ve Eğmen’in tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine, sanık Arzu Eğmen mahkeme başkanına, “Ben annemden ayrı kaldım, sen de evlandından ayrı kal” diye bağırarak salondan ayrılmıştı. Mahkeme heyeti de sanığın bu davranışı üzerine suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.


İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece’de 20 Mart 2016 tarihinde Arzu Eğmen’in alkollü şekilde kullandığı araçla seyir halindeyken Güzelyurt Metrobüs Durağı civarına geldiğinde yine aynı yönde seyir halinde olan müşteki şüpheli Hüseyin Halid Salman’ın kullandığı araca arka kısmından çarptığı, kazada Arzu Eğmen, Hüseyin Halid Salman’ın yaralandığı, aynı araçta yolcu olarak bulunan Adnan Salman’ında hayatını kaybettiği anlatılmıştı. Olayda, şüpheli Arzu Eğmen’in kanında 150 promil alkol bulunduğu belirtilen iddianamede, Arzu Eğmen’in “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenmişti.




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