All Saints Türkiye’deki ilk mağazasını Ankara açtı

Rihanna, Jessica Biel, Kristen Stewart ve Sandra Bullock gibi dünyaca ünlü starların tercih ettiği markalar arasında yer alan ünlü İngiliz perakende markası All Saints, Türkiye’deki ilk mağazasını Beymen işbirliği ile Ankara’da açtı.

Yapılan açıklamaya göre; Panora Alışveriş Merkezi’nde açılan mağazada; sofistike, rahat ve rafine tasarımları ile tanınan markanın en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarının yer alırken, dünya genelindeki tüm All Saints mağazalarında olduğu gibi elegan, sade ve şık dekorasyonuyla dikkat çekiyor.