Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:25

All Saints Türkiye’deki ilk mağazasını Ankara açtı

Ünlü İngiliz perakende markası All Saints, Türkiye’deki ilk mağazasını Ankara’da açtı.

All Saints Türkiye’deki ilk mağazasını Ankara açtı

29 Kasım 2017 14:25


Rihanna, Jessica Biel, Kristen Stewart ve Sandra Bullock gibi dünyaca ünlü starların tercih ettiği markalar arasında yer alan ünlü İngiliz perakende markası All Saints, Türkiye’deki ilk mağazasını Beymen işbirliği ile Ankara’da açtı.


Yapılan açıklamaya göre; Panora Alışveriş Merkezi’nde açılan mağazada; sofistike, rahat ve rafine tasarımları ile tanınan markanın en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarının yer alırken, dünya genelindeki tüm All Saints mağazalarında olduğu gibi elegan, sade ve şık dekorasyonuyla dikkat çekiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
17
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç