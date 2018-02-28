Allianz Grubu, 2017’yi 126,1 milyar avro gelirle kapattı

Faliyet kârını yüzde 0,4 artışla 11,1 milyar avroya çıkaran Allianz, 2017 yılı için belirlediği hedeflere ulaştı.

Dünya sigorta devlerinden Allianz Grubu, varlık yönetimi, hayat ve sağlık sigortası segmentlerinde gösterdiği yüksek performans sayesinde 2017 yılında güçlü sonuçlara imza attığını açıkladı. Grubun toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 2017’de 126,1 milyar avroya, faaliyet kârı ise yüzde 0,4 artışla 11,1 milyar avroya çıktı. Yapılan açıklamada; 2017 yılı sigorta sektörünün doğal afetler sebebiyle en çok zarar yazdığı yıl olarak kayıtlara geçerken, büyük ölçüde bu sebepten dolayı elementer sigorta segmentinin faaliyet kârında, yüzde 7,5’lik bir düşüş görüldüğü bildirilirken, Kaliforniya’da çıkan büyük çaplı yangınlar, Harvey, Irma ve Maria kasırgaları ile Avrupa’daki fırtınalar dolayısıyla 2016’da 700 milyon avro düzeyinde olan doğal afet hasarları, 2017 yılında 1,1 milyar avroya ulaştığı belirtildi. Bu sırada hissedarlara ait net kâr yüzde 2,3 gerileyerek 6,8 milyar avro olarak gerçekleşti.

Oldenburgische Landesbank (OLB) satışı ve ABD vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin tek seferlik etkisi bu sonucun ortaya çıkmasında etkili oldu.

Hisse başına temettü 8 avroya çıktı

2017’de hisse başına kazanç 15,24 avro olarak kaydedilirken, 2016 sonunda yüzde 218 olan Solvency II sermaye yeterlilik oranı da 2017 sonunda yüzde 229’a yükseldi. Allianz Yönetim Kurulu, 2017 için temettü oranının yüzde 5,3 artışla hisse başına 8 avroya çıkarılmasını teklif etti.

Hissedarlarına 3 milyar avro ödeme yaptı

Şirket, 2017’de de müşteri bağlılığı ve deneyimi performansını da arttırdı. Grup iş kollarının Net Tavsiye Skoru (NPS) yerel pazarları geride bırakarak yüzde 5 artışla yüzde 60’a yükseldi. Liderliğin, performansın ve şirket kültürünün ölçüldüğü Performans Kültürü Endeksi (IMIX) yüzde 2’lik artışla yüzde 72’ye çıktı.

Söz konusu göstergelerin, Allianz’ın müşterilerine hizmet sunmak ve çalışanlarıyla güçlü bağ kurmak için gösterdiği çabaların sonucu olduğunu dile getiren Allianz SE CEO’su Oliver Baete, "Grup, 2017 için belirlemiş olduğu performans hedeflerine ulaştı; muazzam bir sermaye gücü elde etti ve hisse geri alımları ile hissedarlarına 3 milyar avro ödeme yaptı. Bu başarılar, büyük oranda Allianz çalışanlarının olağanüstü çabaları ve yenilenme ajandasında belirlediğimiz amaçları gerçekleştirme konusunda sergiledikleri kararlılık sayesinde gerçeğe dönüştü. Allianz, Birleşik Krallık’ta LV ile sigortacılık alanındaki iş birliği gibi önemli stratejik atılımlar yaptı ve Afrika gibi hızlı büyüyen pazarlarda genişlemesini sürdürdü. Aynı zamanda Euler Hermes’teki payımızı yüzde 90’ın üzerine çıkararak elementer sigortalardaki varlığımızı güçlendirdik" değerlendirmesinde bulundu.

"2017’de meydana gelen kasırgalar, fırtınalar ve büyük yangınlar sigorta sektörüne ciddi darbe vurdu. 2017, sigorta sektörü için, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler bakımından en maliyetli yıl oldu" diyen Oliver Baete, şöyle devam etti: "Müşterilerimizin tekrar ayağa kalkmalarına yardımcı olmak için var gücümüzle çalıştık. Bu işimizin bizi en çok motive eden yönü. Sadece doğal afetler nedeniyle müşterilerimize yaklaşık 1,1 milyar avro tazminat ödedik".

"2018’e hızlı bir giriş yaptık"

Allianz SE Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Giulio Terzariol da, "Grup olarak, 2018’e hızlı bir giriş yaparak üç yıllık performans hedeflerimize ulaşmak için önemli bir adım attık. Allianz’ın bu yıl da güçlü finansal sonuçlar elde etmek için kendini doğru yerde konumlandırmış olduğundan eminiz. Grup, 2018’de, beklenmedik olaylar hariç tutulduğunda, +/- 500 milyon avro yanılma payıyla 11,1 milyar avro faaliyet kârı elde etmeyi hedefliyor" dedi.

Terzariol, doğal afetler, fırtınalar ve hava muhalefetine bağlı hasarların 2017 sonuçları üzerinde çok etkili olduğunu işaret ederek, "Ancak, temel performans değerlerimizi koruyoruz ve bileşik rasyomuzu sürdürülebilir olarak gördüğümüz yüzde 94 seviyesine 2018’in sonuna kadar ulaşma hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz" ifadesini kullandı.

Varlık Yönetimi ve U.S. Life Insurance’tan sorumlu Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi Jacqueline Hunt da "2017, varlık yönetimi segmenti için bir dönüm noktası oldu. Grup dışı net girişleri, müşterilerin en iyi performans gösteren fonlara yönelmesiyle birlikte 150 milyar avroya ulaşarak tarihi bir rekor kırdı" diye konuştu.

Allianz’ın 2017 sonuçları segment bazında ele aldığında şu gelişmeler gözlendi:

Elementer doğal afetlerin gölgesinde kaldı

Brüt prim üretimi 2017 yılında 52,3 milyar avroya yükseldi. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında, dönemsel büyüme toplamda yüzde 2,3 oldu.

Faaliyet kârı, büyük ölçüde doğal afetlerin etkisiyle artan hasarlar nedeniyle 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,5 azalarak 5,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Bunun sonucu olarak, bileşik rasyo 0,9 puanlık artışla yüzde 95,2’ye yükseldi.

2017’nin son çeyreğinde, brüt prim üretimi geçen senenin aynı dönemine göre hafif bir artış ile 11,3 milyar avroya yükseldi. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında büyüme yüzde 5,1 oldu. Daha düşük gerçekleşen yatırım sonuçları ve doğal afet tazminatı ödemelerindeki artışlar nedeniyle, faaliyet kârı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6’lık düşüşle 1,3 milyar avro oldu. Doğal afet tazminatlarından arındırıldığında, son çeyrek bileşik rasyosu 1,1 puanlık azalışla yüzde 91,7 olarak gerçekleşti.

Hayat ve sağlıkta yeni iş değerleri güçlü büyüme sergiledi

Almanya’da sermaye verimi yüksek ürünlerin daha çok satılması ve Tayvan’da ve İtalya’da birikim ürünlerinin yükselişinin de etkisi ile 2017 yılında prim yüzde 4,1’lik artışla 67,3 milyar avroya ulaştı. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış prim üretimi yüzde 7 arttı.

Faaliyet kârı 2017 yılında yüzde 3,1’lik artışla 4,3 milyar avrodan 4,4 milyar avroya çıktı. Yeni iş değeri (VNB) yüzde 29,9’luk büyümeyle 2017 yılında 1,9 milyar avro oldu.

Yeni iş kârlılığı (NBM) 2017 yılında yüzde 3,4’e yükseldi.

2017 yılının son çeyreğinde, faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5’lik düşüşle 1,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Primler, yüzde 8,3’lük artışla 18,6 milyar avroya yükseldi. Yeni iş kârlılığı yüzde 3,6 seviyesine çıkarken bunun sonucunda yeni iş değeri (VNB), 2016 yılının son çeyreğine göre yüzde 30,9’luk artışla 550 milyon avroya yükseldi.

Varlık yönetiminde grup dışı net girişlerde rekor

Grup dışı fon büyüklüğü (AuM), 2016 yıl sonuna göre, 87 milyar avro artarak 1 trilyon 448 milyar avroya ulaştı. 150 milyar avro ile rekor kıran grup dışı net girişleri ve olumlu piyasa koşulları, olumsuz kur farkı etkilerini fazlasıyla telafi etti.

2017 yılında faaliyet kârı, net ücret ve komisyon geliri sağlayan, PIMCO ve Allianz Global Investors’daki ortalama grup dışı fon büyüklüğü artışının etkisiyle yüzde 10,6’lık artışla 2,4 milyar avroya yükseldi.

Gelirlerdeki artışın giderlerdeki artışın önüne geçmesi sonucu gider-gelir oranı (CIR), 2017 yılında yüzde 1,5 puan düşüşle yüzde 61,9 oldu.

2017 yılının son çeyreğinde, faaliyet kârı büyük ölçüde yüksek varlık yönetimi gelirlerinin etkisiyle yüzde 8,4 artışla 697 milyon avroya ulaştı. 45 milyar avroluk güçlü grup dışı net girişleri ve olumlu piyasa koşulları sayesinde, olumsuz kur farkı etkileri fazlasıyla telafi edildiğinden, toplam grup dışı fon büyüklüğü, 2016 yılsonuna göre 89 milyar avro artışla 1 trilyon 960 milyar avro değerine ulaştı. Gider-gelir oranı, yüzde 1’lik bir iyileşme ile yüzde 60,2’ye düştü.