Allianz Grubu ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete, şirketin 2018’e iyi başladığını belirterek, "İlk çeyrekte piyasalarda gözle görülür bir volatilite olmasına rağmen gerek ciro gerekse kârlılıkta artış yaşandı. Başarılı performansı sayesinde şirket, 2018 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Allianz Grubu, 2018 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; ilk çeyrekte kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciroda yüzde 4,9’luk büyüme kaydeden Grup, hissedarlara ait net kârda yaşanan yüzde 6,8’lik artışla 2018’e iyi bir başlangıç yaptı. Toplam gelirini yüzde 0,7’lik artışla 36,5 milyar avroya ulaştıran Grubun faaliyet kârı ise yüzde 6,0 yani 176 milyon avro azalmayla 2,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Söz konusu düşüşte kur farkından kaynaklanan 142 milyon avroluk negatif fark ve kurumsal emeklilik yönetimiyle ilgili geçen yılda olan ancak bu yıl olmayan 148 milyon avroluk gelir etkili oldu. Grup, ilk çeyrek itibarıyla yıl sonu faaliyet kârı hedefinin tam olarak yüzde 25’ine ulaştığını kaydetti.

Grup, ilk çeyrekte faaliyet dışı yatırım kârındaki artış ve yeniden yapılandırma masrafları ile fiilen ödenen vergi oranındaki düşüş sayesinde hissedarlara ait net kârını, 2017 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 6,8 artırarak 1,9 milyar avroya yükseltti. Hisse başına kazancın (HBK) 4,46 avroya yükseldiği Allianz’da özsermaye kârlılığı (RoE) yıllık bazda yüzde 13,8 olarak açıklandı (2017 yılında yüzde 11,8 olarak gerçekleşmişti). 2017 sonunda yüzde 229 olarak kaydedilen Solvency II sermaye yeterlilik oranı ise 2018’in ilk çeyreğinin sonunda yüzde 225’le gücünü korudu.

Allianz Grubu 2018 başında hayata geçirdiği ikinci hisse geri alım programını, Mayıs ayı başında 2,0 milyar avro değerindeki 10,4 milyon hisseyle noktaladı. 27 Nisan 2018’de Euler Hermes’in geri kalan hisselerinin tamamını başarıyla devralarak Euler Hermes’in hisselerini Euronext Paris borda kotundan çıkaran Allianz Grubu, bu operasyon sayesinde sağlam faaliyet performansı sunabilecek stratejik işlere sermaye dağıtarak ana pazardaki ve elementer sigortalardaki konumunu da güçlendirecek.

Elementer sigortalarda başarılı sonuçlar

Allianz Grubu, 2018’in ilk çeyreğinde brüt prim üretimini yüzde 1,1 artırarak 17,9 milyon avroya yükseltti. Allianz Global Corporate & Specialty Almanya (AGCS Almanya) ve Allianz Worldwide Partners (AWP) şirketlerinin sonuçları da dahil, pek çok ülkede ve branşta dönemsel büyüme gerçekleşti. Faaliyet kârı 2017’nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1,2 artarak 1,3 milyar avroya ulaşırken, yüksek teknik kâr sonucu, büyük oranda düşük yatırım geliriyle dengelendi. Avrupa’yı vuran Friederike fırtınası başta olmak üzere doğal afetlerden kaynaklanan hasarların 220 milyon avroyu bulmasına rağmen, hasar rasyosundaki genel iyileşmeler, büyük hasarlardaki düşüklük, geçmiş yıl hasarlarındaki olumlu gelişmeler ve düşük genel gider oranı sayesinde Allianz Grubu’nun teknik kâr sonucunda iyileşme kaydedildi. Bileşik rasyo ise yüzde 0,8 iyileşerek yüzde 94,8 olarak gerçekleşti.

Almanya’da, sermaye verimliliği yüksek hayat sigortası ürünlerinin, Tayvan’da ise fon esaslı hayat sigortalarının satışı sayesinde hayat ve sağlık sigortalarında mevcut yeni iş değerini yüzde 1,7’lik artışla 15,0 milyar avroya ulaştıran Allianz Grubu’nun bu alandaki faaliyet kârı yüzde 7,4 azalarak 1,1 milyar avro oldu. Piyasa koşullarındaki volatilite ve ABD’deki kur farkından kaynaklanan olumsuz etkiler, gerek Almanya ve İspanya’daki yüksek yatırım marjı gerekse İtalya ve Tayvan’daki fon esaslı satışlardan elde edilen gelirlerin artmasıyla dengelendi. Allianz Grubu’nun, yeni iş kârlılığı (NBM), avantajlı pazarların ve düşük faizli ürünlerin toplam üretimdeki ağırlığının artması yönündeki yönetim kararlarının etkisiyle yüzde 3,3’e çıktı. Bu sayede yeni iş değeri ilk çeyrekte yüzde 7,9 artarak 489 milyon avroya ulaştı.

Varlık yönetiminde grup dışı net girişler 20,9 milyar avroya ulaştı

PIMCO’nun 19,2 milyar avroluk katkısıyla varlık yönetimi iş segmentinde grup dışı net girişleri 20,9 milyar avroya yükselten Grupta, negatif kur farkı etkileri sebebiyle grup dışı fon büyüklüğü 31 Aralık 2017’ye kıyasla yüzde 1,3 azalarak 1.429 milyar avroya geriledi. Grup dışı fon büyüklüğünden elde edilen gelirlerin artmasıyla faaliyet kârını yüzde 4,1’lik artışla 595 milyon avroya ulaştıran şirket, döviz kuru etkilerinden arındırıldığında ise faaliyet kârında yüzde 16,3 artış kaydetti. Gider-gelir oranı yüzde 1,4’lük bir iyileşmeyle yüzde 64,9 olarak gerçekleşti.

Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz

Yılın ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmede bulunan Grubun CEO’su Oliver Baete, Allianz’ın 2018’e iyi başladığını belirterek “Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında tüm iş segmentlerinin pozitif katkıları sayesinde yüzde 4,9’luk bir ciro büyümesi gerçekleştirdik. İlk çeyrekte piyasalarda gözle görülür bir volatilite olmasına rağmen gerek ciro gerekse kârlılıkta artış yaşandı. Başarılı performansı sayesinde şirket, 2018 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

‘Müşterilerimiz bize güveniyor’

Elementer sigortalar, hayat ve sağlık sigortaları ile varlık yönetimi sonuçlarını değerlendiren Grubun Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Giulio Terzariol, ilk çeyrekte prim gelirinde ve bileşik rasyoda kaydedilen iyileşme sayesinde elementer sigortalar alanında başarılı sonuçlar alındığını dile getirdi.

Terzariol şöyle devam etti: “Teknik kâr sonucumuz, teknik mükemmeliyet ve verimliliği artırmaya yönelik disiplinli çabalarımız sayesinde daha da güçlendi. Hedefimiz bileşik rasyoyu yüzde 94’e düşürmek. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk çeyrekte hayat sigortası faaliyetlerini iyileştirmeye devam ettik ve bu segmentte olumlu sonuçlar elde ettik. Yeni iş değeri yüzde 8’lik bir artış gösterdi. Faaliyet kârımız da ilk çeyrekte 1,1 milyar avroyla gücünü korudu. Yeni işleri, kârlılık açısından tercih edilen ürünlere kaydırma çabamız olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Öte yandan müşterilerimiz ilk çeyrekte PIMCO ve Allianz Global Investors’a 21 milyar avroluk bir net grup dışı yatırım yaparak Allianz’ı tercih etti. Bu gelişmeye 2017’deki 150 milyar avroluk net girişin devamında bu gelişmenin yaşanması, müşterilerimizin bize olan güvenini ve dağıtım ağımızın gücünü gösteriyor."