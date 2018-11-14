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Allianz Türkiye Felis'ten 5 ödülle döndü

Allianz Türkiye, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Felis Ödülleri’nde, ’Allianz Seninle’ televizyon reklam kampanyası, ’Allianz Kapkaç Teminatlı Seyahat Sigortası’ basın ilanı çalışması ve ’Allianz Motto Müzik’ platformuyla 2’si Felis, 3’ü Başarı olmak üzere toplam 5 ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Felis Ödülleri'nde, 'Allianz Seninle' televizyon reklam kampanyası, 'Allianz Kapkaç Teminatlı Seyahat Sigortası' basın ilanı çalışması ve 'Allianz Motto Müzik' platformuyla 2'si Felis, 3'ü Başarı olmak üzere toplam 5 ödüle layık görüldü.



Sigorta sektörünün güçlü finans kuruluşlarından Allianz Türkiye, pazarlama iletişiminin alt disiplinlerdeki üreticilik, kalite ve üretim tekniğini yukarıya taşımak hedefiyle MediaCat tarafından düzenlenen Felis Ödülleri'nden 5 ödülle döndü. Brand Week İstanbul kapsamında 13'üncü kez gerçekleştirilen MediaCat Felis Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Organizasyonda 'Allianz Seninle' televizyon reklam kampanyası 'Film' bölümünde 'Finansal Hizmetler' kategorisinde Felis Ödülü'ne layık görülürken, 'Allianz Kapkaç Teminatlı Seyahat Sigortası' basın ilanı çalışmasına 'Basın' bölümü 'Finansal Hizmetler' kategorisinde başarı ödülü verildi. Türkiye'nin ilk ve tek kurumsal YouTube kanalı olduğu belirtilen 'Allianz Motto Müzik' ise 'PR' bölümünde 'İtibar Yönetimi' kategorisinde Felis Ödülü'ne layık görülürken, 'İçerik Üretimi' ile 'Sosyal Medya ve Dijital Topluluk Yönetimi' kategorilerinde başarı ödülünün sahibi oldu.



'Film' bölümünde Felis Ödülü'nü getiren 'Allianz Seninle' mottolu reklam kampanyası, Allianz Türkiye'nin hayatın her aşamasında müşterilerinin ve sevdiklerinin yanında olduğunu vurgularken, 'Allianz Kapkaç Teminatlı Seyahat Sigortası' basın ilanı çalışması kapkaça karşı teminat sunan seyahat sigortasının önemini konu alıyor.



1'i Felis 2'si başarı olmak üzere toplam 3 ödül getiren Allianz Motto Müzik ise Allianz Türkiye'nin toplumun yaşam kalitesini artırmak vizyonuyla hayata geçirdiği, YouTube'dan yayın yapan Turkiye'nin ilk müzik, muhabbet ve eğlence kanalı olduğu belirtiliyor. Herkese açık, ücretsiz ve Türkçe içeriğiyle farklılaşan 'Allianz Motto Müzik', bir markanın YouTuber olarak faaliyet gösterdiği, YouTube'a özel içerik üreten ilk ve tek dijital platform olma özelliğine sahip olduğu bildiriliyor.

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