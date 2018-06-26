Allianz Türkiye ‘startup dostu’ seçildi

Startup dostu ilk 10 şirket arasına giren Allianz, listede 8’inci sırada yer aldı.

Sigorta sektörünün önemli finans kuruluşlarından Allianz Türkiye, Corporate&Startup Day’de startup dostu ilk 10 şirketten biri seçildi. Bizz Consulting tarafından, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Endeavor Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Corporate&Startup Day kapsamında şirketler, ’Startup 100’ ve ’Startup Dostu Şirketler’ olmak üzere iki kategoride ödüllendirildi. ’Startup Dostu Şirket’ ödülüne layık görülen Allianz Türkiye, startup’ların oylarıyla belirlenen startup dostu ilk 10 şirket arasında 8’inci sırada yer aldı. Türkiye’deki holdingler, büyük şirketler, bankalar ve startup’ları bir araya getiren Corporate&Startup Day kapsamında startup’lar şirketleri, bu alana yapılan yatırımların yanı sıra iş birliklerinin kalıcılığı, mentorluk ve danışmanlık konularında verilen desteğin kalitesi ve hızlandırıcı program imkânları açısından değerlendirdi.

"Yenilikçi iş modelleri için çalışmalar yapıyoruz"

Allianz Türkiye adına ödülü alan CEO Aylin Somersan Coqui, "Toplumun yaşam kalitesini artıran sosyal bir marka olma vizyonumuzla oluşturduğumuz sürdürülebilirlik stratejimizin bir ayağı önleyici çözümler, bir ayağı ise girişimcilik ve inovasyona odaklanmak üzerine kurulu. Girişimcilik ve inovasyon alanındaki yolculuğumuz bir buçuk yıl önce başladı. Bu nedenle bu ödülü almak bizim için büyük bir onur. Hem kurum içi girişimciliği, hem de kurum dışındaki startup’larla iş birliğini geliştirmek için çalışıyoruz. Bu noktada Allianz’ın çalışanları girişimcilere kendi uzmanlık bilgilerini aktarırken biz de startup’lardan yeni nesil iş modellerini, farklı çalışma disiplinlerini öğreniyoruz. Sigortacılık, geniş faaliyet alanı sayesinde de birçok yeni nesil iş modeli potansiyelini içinde bulunduran bir sektör. Startup’lar için sigorta teknolojileri alanında çok büyük fırsatlar var. Allianz Türkiye olarak da Türkiye’de sigorta teknolojileri alanının genişlemesi ve derinleşmesi ve aynı zamanda sosyal girişimlerin desteklenmesi ve hayata geçmesi amacıyla yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz” dedi.