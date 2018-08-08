Allianz Türkiye, tasarladığı sosyal sorumluluk programını tanıttı

Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlayacak programın, yılda 7 bölgede 42 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sigorta sektörünün önemli oyuncularından ve güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye, 7-12 yaş grubu çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlayacak yeni kurumsal sosyal sorumluluk programı olan ‘Allianz Motto Hareket’i, düzenlediği bir basın toplantısıyla tanıttı. Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Sosyal İnovasyon Merkezi kurucusu, program koordinatörü Suat Özçağdaş, eğitim modüllerini geliştiren, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Levent İnce ve ekibinin yanı sıra program paydaşları Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Genel Sekreteri Şule Keskiner, Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Ayşe Güveniş, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Proje Koordinatörü Necdet Ayaz da katıldı.

‘Allianz Motto Hareket’, çocuklara yönelik sınıf içi ve sınıf dışı eğitim modülleri ile saha etkinliklerini içeren eğitim programı, sınıf öğretmenlerine yönelik burs desteği ile gönüllülük programından oluşan çok paydaşlı ve kapsamlı bir kurumsal sorumluluk projesi olarak tasarlandığı bildirildi. Projenin sınıf içi çalışmalarıyla çocukların spor ve hareket konusunda bilgi ve becerilerini artırmak, sınıf dışında farklı spor dallarıyla zenginleştirilmiş fiziksel aktiviteler gerçekleştirmek, saha çalışmaları ve açılacak iletişim platformlarıyla çalışanlarını, acentelerini, tedarikçilerini ve müşterilerini, çocuklar ile aileleriyle buluşturmayı hedefliyor. Sekiz yıl sürmesi hedeflenen program sayesinde Allianz Türkiye, spor ve hareket kültürünün toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefleyerek, programı ‘Motto Hareket Sahada’, ‘Motto Hareket Okulda’ ve ‘Motto Hareket Şenlikte’ uygulama alanlarına bölüyor.

Test çalışmaları başlayan ‘Motto Hareket Sahada’ aktivitelerinin pilot uygulaması, 2018-2019 eğitim öğretim yılında EÇEV, Koruncuk Vakfı ve TEGV çocuklarıyla yapılacak. ‘Motto Hareket Okulda’, 2019-2020 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle Yatılı Bölge Okulları’nda (YBO) devam edecek. Yine aynı kapsamda uygulanacak sınıf öğretmenliği burs desteği, 2020 yılı itibarıyla başlatılacağı bildirildi. Kurumsal sosyal sorumluluk programı, ‘Motto Hareket Şenlikte’ aktiviteleriyle de programın topluma yaygınlaştırılması sağlanacak. Programın uygulandığı sivil toplum kuruluşları (STK) ve okullarda yılda iki defa çocukların ve Allianz Türkiye gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilecek şenliklerin yanı sıra programın uygulandığı şehirlerde yılda bir defa da halka açık etkinlikler düzenlenecek.

“Kurumsal sosyal sorumluluk programımızı oluştururken rehberimiz sürdürülebilirlik stratejimiz”

Yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini uygulamaya alan şirket olduklarını söyleyerek, “Programımızı tasarlarken, sürdürülebilirlik modelimizin temelini oluşturan önleyici çözümler sağlama çerçevesinde düşündük. Amacımız çocukların sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uzmanlar, çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Araştırmalar ise, Türkiye’de 6-11 yaş grubu çocukların yüzde 58,4’ünün düzenli bir egzersiz yapmadığını gösteriyor. Bu gerçeklerden hareketle, paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz titiz bir çalışmayla, gelecek nesillerde spor ve hareket konusunda kültürel bir dönüşüm yaratmayı hedefleyen bir program geliştirdik. Allianz Grubu’nun ‘Gelecek Nesilleri Cesaretlendirmek’ misyonundan yola çıkarak merkeze çocuklarımızı aldık” dedi.

“8 yılda 42 bin çocuğa ulaşacağız”

Allianz Motto Hareket ile 8 yıllık bir perspektif oluşturduklarına vurgu yapan Aylin Somersan Coqui, “Çocuklarımıza sadece hareket becerisi kazandırmanın ötesine geçen, yaşamları boyunca kullanabilecekleri, karakter gelişimi, bağ kurabilme, aktif katılım ve özgüven becerilerini kazandıracak, akademik, sosyal ve duygusal özelliklerinin gelişimini sağlayacak bir modelle ilerleyeceğiz. 8 yılın sonunda 7 bölgede, 3 STK ve 105 YBO’da 42 bin çocuğa ve 41 bin 550 aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca projenin ilerleyen aşamalarında sınıf öğretmenliği burs desteğini başlatarak, 63 ilde 69 üniversitedeki 4 bin 50 sınıf öğretmeni adayına programımızla ilgili eğitim vereceğiz. Ataması yapılacak 735 sınıf öğretmeni adayına da spor ve eğitim setinin yanı sıra mesleğe hoş geldin bursu vereceğiz. Çalışanlarımızı ve 4 bin acentemizi de gönüllü olarak programımıza dahil edeceğiz. 737 adet ‘Motto Hareket Şenliği’ düzenleyeceğiz. Böylelikle programımızın ülke çapına yayılımına destek olacağız” ifadelerini kullandı.