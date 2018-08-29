Allianz Türkiye’den ’Sanal Risk Analizi’

’Sanal Risk Analizi’ adı verilen yeni hizmet, müşteri risklerinin olası bir hasar meydana gelmeden önce belirlenmesini ve önlenmesini sağlıyor. Şirket, artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı ’Sanal Risk Analizi’, ilk etapta kurumsal ve KOBİ segmentindeki müşterilerine sunulacak.

Allianz Türkiye, inovasyon ofisi tarafından yürütülen ’Start Up Programı’ kapsamında iş birliği yaptığı Gamester girişimiyle artırılmış gerçeklik teknolojilerini sigorta dünyasına taşıdığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Allianz Türkiye Risk Mühendisliği Ekibi’nin liderliğinde şirketin İnovasyon Ofisi’nin desteğiyle yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın sonucu olan Sanal Risk Analizi hizmetiyle risklerin, herhangi bir hasar meydana gelmeden önce tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca, kapsamlı danışmanlık raporları hazırlanarak sahada tespit edilen risklerin nasıl azaltılabileceğine dair doğru uygulama örneklerine yer veriliyor.

"Önümüzdeki günlerde deprem, sel ve yer kayması gibi risk konularını da ekleyeceğiz"

Allianz Türkiye Teknik UW & Riziko Kontrol Grup Başkanı Dr. Ceyhun Eren şu bilgileri verdi: "Gamester girişimiyle çalışmamız, onların sigorta ve risk yönetimi bakış açısı kazanmasını sağlarken, bize de sanal gerçeklik uygulamalarının risk yönetiminde verimli olarak nasıl kullanılabileceğini öğretti. Sigorta sektörüne kazandırdığımız bu yenilikçi hizmetle müşterilerimizi sanal ortamda tasarlanan bir fabrika içinde gezdirerek, tespit ettiğimiz risk konularını, doğru uygulamalarıya birlikte çok daha gerçekçi bir şekilde anlatıyoruz. Sanal fabrika gezisi sırasında, en sık yaşanan yangın senaryolarına uygun sahneler oluşturup müşterilerimizin bu yangınları söndürmeye çalışmalarını ve önerdiğimiz önlemlerin çalışma prensiplerini gerçeğe mümkün olduğunca yakın bir şekilde görmelerini sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde deprem, sel ve yer kayması gibi risk konularını da ekleyeceğimiz Sanal Risk Analizi’ni ilk etapta kurumsal müşterilerimiz ve KOBİ’lere sunacağız".

Yenilikçi ekipmanlarla rapor zenginleştiriliyor

Tamamı mühendislerden oluşan şirketin Türkiye Risk Mühendisliği Ekibi’nin tespit ettiği riskleri bir rapor halinde müşterilerine sunduklarını belirten Eren, "Riskleri sadece analiz ederek raporlamakla yetinmiyor, kapsamlı danışmanlık raporları da hazırlıyoruz. Saha çalışmalarımız sırasında dron, termal kamera ve parlayıcı gaz dedektörü gibi yenilikçi ekipmanlar kullanarak raporlarımızın içeriğini zenginleştiriyoruz. Risk azaltıcı önerilerimizi önem derecelerine göre sıralayarak etki-frekans grafiğiyle birlikte müşterilerimize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Start Up İş Birliği Programı devam edecek

Allianz Türkiye İnovasyon Ofisi, start up ekosisteminde sigortacılığa ve sigorta teknolojilerine olan ilgiyi artırmayı, gerçek anlamda önleyici çözüm tanımını zihinlerde oturtmayı, bu alana yeni fikirler ve girişimciler çekebilmeyi hedefliyor. Ofis, Şirketin Türkiye ekipleriyle teknoloji odaklı start up’ların uzmanlıkları doğrultusunda birlikte geliştirdikleri yenilikçi iş modellerinin hem Türkiye’de hem de yurt dışında kullanılabilmesi amaçlıyor. İlk edisyonunun sonucunda Sanal Risk Analizi hizmetinin gelişmesine vesile olan Start Up İş Birliği Programı önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.