Allianz, yeni ürünü ’Akıllı Kasko’

Sigorta sektörünün önemli finans kuruluşu Allianz Türkiye, kaskoda yepyeni bir alternatif sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şirket, 14 yaşa kadar olan araçları teminat altına alan ‘Akıllı Kasko’ ürünüyle Allianz Akıllı Kasko Hasar Hizmet Noktaları’nda hasarın yüzde 100’ünü karşılanırken, diğer tamirhanelerde ise yüzde 25 muafiyet uygulayacak. ‘Allianz Akıllı Kasko’, yüzde 40 ve üzeri hasarsızlığı olan araçlar için düzenlenmiş poliçelere de ek prim karşılığında ‘Hasarsızlık Koruma’ teminatını ilave edecek. Bu teminatla, poliçe süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp ya da cam kırılması hasarının oluşması durumunda hasarsızlık indirim hakkı korunacak; yenilenen poliçede hasarsızlık oranı düşürülmeyecek.

Kişisel eşya teminatı eklemek de mümkün

Allianz’ın yeni ürünü ‘Akıllı Kasko’, sel, su baskını, dolu, anahtar kaybı, hukuksal koruma teminatlarının yanı sıra asistans ve mini onarım hizmetlerini de içerirken, dileyenler ‘Akıllı Kasko’ya ek ücret karşılığında kişisel eşya teminatı da ekletebilecek. ‘Akıllı Kasko’ arıza durumu dışında, kaza anında çekme-kurtarma hizmeti verirken, ikame araç hizmeti ise ekonomik sınıf araçlarla sunulacak.

Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir hasar yönetiminin özel bir uzmanlık gerektirdiğine dikkat çekerek; “İsteğe bağlı olarak yaptırılabilen kasko, sigortalının kendi aracı için koruma sağlayan bir ürün. Biz de ürün gamımıza eklediğimiz ‘Akıllı Kasko’ ile avantajlı fiyatlarla Allianz kalitesinde hizmet sunmayı garanti ediyoruz. Bu ürüne sahip olan müşterilerimiz, muhtemel bir kasko hasarı gerçekleştiğinde, hasar süreçlerini mobil uygulamamız Allianz’ım üzerinden ya da internet sitemiz, çağrı merkezimiz ve acentelerimiz gibi farklı kanallarımızdan takip edebileceği gibi ‘Birebir Hasar Danışmanı’ ve ‘Hızlı Hasar’ gibi hizmetlerimizden de ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Müşterilerimiz adına tüm hasar sürecini takip edip, aşamalar hakkında bilgi veren ve evrak teminini kolaylaştırarak hızlı işlem sağlayan ‘Birebir Hasar Danışmanı’ ve eksper raporu sürecinin tamamlanmasını beklemeden, çok hızlı sürede onarım onayı veren ‘Hızlı Hasar’ hizmetlerimizin, ‘Akıllı Kasko’nun tercih edilmesini sağlayacak önemli çalışmalar olduğuna inanıyorum” dedi.