Allianz’ın ’Sağlık Destek Programı’na ödül

Sürdürülebilirlik modelini ’Allianz Seninle, İyiliğin Yanında’ sloganıyla hayata geçiren Allianz Türkiye, ’Sağlık Destek Programı’ ile 9’uncu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri organizasyonunda verilen Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri’nde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 3’üncüsü olan ’Sağlıklı Bireyler’ başlığında ödüle layık bulundu. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin öncü kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının ödüllendirildiği organizasyonda, ’Sağlıklı Bireyler’ başlığındaki ödülü Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Oruç Lembet aldı.

"Hedefimiz, önleyici çözümler sunmak"

’Sağlık Destek Programı’ ile başta müşterilerinin, genel olarak da toplum sağlığında iyileşmeyi hedeflediklerini belirten, Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Oruç Lembet, "Türkiye’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk küresel sigorta şirketi olarak; sürdürülebilirlik stratejimizi iyi bireyler, iyi kurumlar, iyi bir toplum ve iyi bir çevreye odaklıyoruz. Modelimizin ana yapı taşları da önleyici çözümler ve girişimcilik ile inovasyon üzerine. Proje kapsamında uzaktan hasta takibi, elektronik tıbbi kayıtlar ve sağlık hizmeti eğitimini hedefleyen çalışmalarla hastalıkların daha iyi yönetilmesini sağlıyoruz. Bu uygulamalarımızın; kapsamlı ve sistematik yapısıyla sigorta sektöründe bir ilk olması ve ödüle layık görülmesi bizim en büyük mutluluk kaynağımız” dedi.

Sağlık Destek Programı

Açıklamada yer alan bilgilere göre Diyabet Destek Projesi ile diyabet hastası sigortalılara ücretsiz olarak verilen medikal ölçüm, veri aktarım cihazı ve ekipmanını içeren özel kit, kan şekerinin düzenli olarak ölçülmesi ve hastalığın kontrol altına alınmasına destek oluyor. Meme Kanseri Bilgilendirme ve Takip Projesi ile erken tanının hayat kurtarıcı olduğu hatırlatılıyor. Kendi kendine muayene konusunda sigortalıların bilinçlenmesini sağlamak, 40 yaş üstü kadınlara yılda 1 kez ücretsiz mamografi hizmeti sunmak ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı gibi özel zamanlarda SMS, sosyal medya vb. kanallarla farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında sigortalılara Dr. Allianz Hizmeti ile doktor ve hemşire kadrosu ile medikal danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu kadro, sigortalıların sorularını yanıtlıyor; ayrıca medikal destek, eve doktor gönderimi ve laboratuvar hizmeti yönlendirmesi de yapıyor. ’Evimde Güvendeyim’ Uygulaması ile 70 yaş ve üzeri sigortalıların ev kazalarına karşı korunabilmesi amacıyla evlerinde ücretsiz risk değerlendirmesi yapılarak, riskleri minimize etmek için gereken ürünler yaşam ortamlarına monte ediliyor.