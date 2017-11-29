Allianz’ın toplam geliri 28,3 milyar avroya ulaştı

Şirketin üçüncü çeyrekte gelirlerini yüzde 2,1 artıran grubun faaliyet kârı ise doğal afetlerin etkisiyle 2,5 milyar avro seviyesinde kaldı.

Dünya sigorta devlerinden Allianz, kasırga, fırtına ve diğer afetlerdeki artışa rağmen 2017 yılının üçüncü çeyreğini iyi sonuçlarla kapattığını açıkladı. Şirket, hayat ve sağlık segmentindeki güçlü performansın etkisiyle toplam gelirlerini yüzde 2,1 artırarak 28,3 milyar avroya çıkarttı. Yapılan açıklamada, 2016 yılının aynı döneminde 3 milyar avro olan faaliyet kârı büyük ölçüde doğal afetlerin etkisiyle 2,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşirken, doğal afetlerin etkisi hariç tutulduğunda grup yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi güçlü bir performans sergiledi. 2017 yılının dokuz aylık dönemi baz alındığında faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5’luk artışla 8,3 milyar avro olarak gerçekleşti. Dokuz aylık dönemde hissedarlara ait net kâr ise yüzde 4,9 artarak 5,4 milyar avroya yükseldi.

"529 milyon avro tazminat ödemesi yapıldı"

“Elementer sigorta segmentimizi etkileyen büyük doğal afetler göz önünde bulundurulduğunda, üçüncü çeyrek sonuçları sağlam bir görünüm ortaya koydu” diyen Allianz SE CEO’su Oliver Baete, “Ayrıca bu zor durumlarda uzmanlarımızın müşterilerimizi aktif biçimde desteklediğini görmek çok güzeldi. Grup bu çeyrekte kasırga, fırtına ve depremlerden kaynaklanan tazminat taleplerini yoğun olarak karşıladıysa da, dokuz aylık dönemde faaliyet kârını artırmayı başardı. Sermaye yeterlilik oranının gösterdiği gibi, sermaye yapımız da güçlendi. Allianz, yılın tamamında 10,8 milyar avro (artı/eksi 500 milyon avro) olan hedef aralığının üst diliminde faaliyet kârıyla güçlü finansal sonuçlar beklemekte” değerlendirmesinde bulundu.

Allianz SE CFO’su Dieter Wemmer ise, "Yaşanan bir dizi kasırga, fırtına ve benzeri olaylara karşın, elementer sigorta segmenti oldukça iyi bir performans sergiledi. Doğal afetler nedeniyle 529 milyon avro tazminat ödemesi yapıldı. Nispeten düşük denilebilecek bu miktar, grubun risk değerlendirme becerilerini ve risk disiplinini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

Elementerde brüt prim üretimi 11,5 milyar avro

Şirketin, elementer sigorta segmentinde yılın üçüncü çeyreğinde brüt prim üretimi 11,5 milyar avro olarak gerçekleşirken, kur farkı ve konsodilasyon etkilerinden arındırıldığında dönemsel büyüme yüzde 2,2 olduğu kaydedildi. Büyümenin ana etmenleri ise Allianz Worldwide Partners ve Allianz Global Corporate & Specialty, Latin Amerika ve Birleşik Krallık’tan geldi. Doğal afetlerden kaynaklanan artan tazminat talepleri ile hava koşullarıyla ilişkili ve büyük hasarlardaki artış ise teknik kâr sonuçlarında etkisini hissettirdi. Faaliyet kârı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28’lik düşüşle 1 milyar avro oldu. Yılın dokuz ayı baz alındığında ise faaliyet kârı 3,7 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında brüt prim üretimi de önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydederek 40,9 milyar avro seviyesine yükseldi.

Hayat ve sağlıkta yeni iş gelirleri arttı

Yılın üçüncü çeyreğinde hayat ve sağlık sigortası segmentlerinin yeni iş değeri yüzde 29 oranında artış sergiledi. Almanya’da sermaye verimi yüksek olan ürünlerin daha çok satılması, İtalya, Tayvan, Belçika ve Lüksemburg’da birikim ürünlerinin yükselişinin de etkisiyle prim yüzde 3,9’luk bir artışla 15,1 milyar avroya ulaştı. Bu da, ABD’de sabit ödeme yapan irat ürünlerinin satışlarını fazlasıyla telafi etti. Düşük yatırım getirilerinin etkisiyle, faaliyet kârı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,3 azalarak 1,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu durumun nedenleri ana olarak; Almanya’daki hayat sigortası sonuçlarındaki düşüşler, geçen yıl Fransa’da gayrimenkul satışından elde edilen tek seferlik kazanç ve ABD’deki kur farkı zararları olarak sıralanıyor. Yeni iş değeri, müşterilerin sermaye verimliliği yüksek ürünlere yönelmeye devam etmesi sonucunda yüzde 28,8 artarak 410 milyon avroya ulaştı. Bu segmentte yılın ilk dokuz ayında faaliyet kârı yaklaşık yüzde 10 artışla 3,4 milyar avroya yükseldi.

Üst üste beş çeyrektir büyüme sürüyor

Varlık yönetiminde 2017 yılının ikinci çeyrek sonuna kıyasla, grup dışı fon büyüklüğü, 7 milyar avro artarak 1.413 milyar avroya ulaştı. Üst üste beş çeyrektir pozitif devam eden grup dışı net girişlerin 32 milyar avroya ulaşması ve olumlu piyasa koşulları, döviz ve dekonsolidasyonun olumsuz etkilerini telafi etti. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyet kârı, özellikle performansa dayalı fon işletim ücretlerinin düşmesi ve kur farkı zararlarının etkisiyle yüzde 2,7 düşüşle 588 milyon avro olarak gerçekleşti. Kur farkı etkileri hariç tutulduğunda, faaliyet kârı artış kaydetti.