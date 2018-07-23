Alman basınında Mesut Özil yankıları

Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere’de çektirdiği fotoğraf sonrası özellikle Alman basınının saldırısına uğrayan Mesut Özil, dün yaptığı açıklamayla birlikte Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı. Başarılı futbolcu, bu kararına gerekçe olarak da Almanya’da kendisine karşı yapılan ırkçı saldırıları gösterdi.

Mesut Özil’in bu kararı, Alman basınında da geniş yankı buldu. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden bir çoğu tecrübeli oyuncuyu desteklerken, bazı medya organlarında ise Türk asıllı Alman futbolcuya karşı eleştiriler vardı.

Süddeutsche Zeitung: "Suskunluğun sonu”

Süddeutsche Zeitung’ın yaptığı haberde Mesut Özil’in Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası ilk kez konuştuğu ve özür dilemek yerine adeta rest çektiği belirtildi.

Die Welt: "Mesut’tan mesaj var”

Die Welt gazetesi de Mesut’un açıklamalarına ilk sayfadan yer verdi. Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan sonra ilk defa açıklamalarda bulunduğunu söyleyen gazete, yetenekli futbolcunun Almanya Milli Takımı’nı bırakma kararını, ’Mesut’tan mesaj var’ başlığıyla okuyucularına iletti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Mesut, artık Almanya için oynamayacak”

Mesut’un açıklamalarına geniş yer veren gazetelerden biri de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mesut’un bir daha Almanya için oynamayacağını hatırlatan gazetenin haberinde, Mesut Özil’in milli takımı bırakma kararının Almanya için iyi olmayacağına vurgu yapıldı. Gazete, bu isyana diğer göçmen futbolcuların katılıp krizin büyüyebileceğinden de bahsetti.

Focus: "Mesut kırgın”

Alman Focus gazetesi ise tecrübeli futbolcunun kendisine yapılan saldırılardan dolayı çok kırgın ve üzgün olduğunun üstünde durdu. Focus, yetenekli futbolcunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası yapılan baskının kendisini yıprattığını ve psikolojik olarak kötü durumda olduğunu dile getirdi.

Frankfurter Rundschau: "Mesut, Alman Futbol Federasyonu ve medyayla hesaplaştı”

Frankfurter Rundschau gazetesinde bulunan haberde, Mesut’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa sahip çıktığı, kendisine destek vermeyen Alman Futbol Federasyonu ve medyayla ise büyük bir hesaplaşma yaptığının üzerinde duruldu.

Bild: "Mesut’un istifa feryadı”

Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası en fazla tepkiyi veren ve karalama kampanyası sürdüren gazete olan Bild, Mesut Özil’in açıklamalarını ’Mesut’un istifa feryadı’ olarak sayfasına taşıdı ve alınan bu kararın Almanya’da şaşkınlıkla karşılandığı belirtti.