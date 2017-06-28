Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 14:10

Alman Başkonsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Alman Başkonsolosluğu önüne bırakılan şüpheli bir paket polisi harekete geçirdi.

Alman Başkonsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı

28 Haziran 2017 14:10

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken konsolosluk önüne bomba imha uzmanı gelmesi bekleniyor.


Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Alman Başkonsolosluğu önüne bırakılan bir paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Konsolosluk önüne sevk edilen polis ekipleri şüpheli paketin çevresini şerit ile çevirerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Caddeye çıkan tüm yollar ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Paketin kontrol edilmesi için konsolosluk önüne bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor.


Öte yandan, konsoloslukta işlem yapmak isteyen vatandaşlar da kapı önlerinde bekliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!