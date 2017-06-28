Alman Başkonsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı

Bomba imha uzmanları tarafından kontrol edilen şüpheli paketin kargo paketi olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Alman Başkonsolosluğu önüne bırakılan bir paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Konsolosluk önüne sevk edilen polis ekipleri şüpheli paketin çevresini şerit ile çevirerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Caddeye çıkan tüm yollar ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Paketin kontrol edilmesi için konsolosluk önüne bomba imha uzmanları çağrıldı. Paketi Kontrol eden uzmanlar kargo paketi olduğunu tespit etti. Çevrede yapılan kontrollerin ardından güvenlik şeritleri kaldırılarak cadde trafiğe açıldı.

Konsolosluğa vize başvurusu için geldiğini söyleyen Şükran Karaaslan, “Büyük bir olay var ikinci bir emre kadar sizi içeri almayacağız dediler biz de mecbur bekliyoruz” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Alman konsolosluğuna geldim ama şüpheli paket varmış içeri almıyorlar. Vize için danışmaya geldim ama içeriye giremiyorum, yaklaştırmıyorlar. Hepimiz korkuyoruz tabi” diye konuştu.

Bu sırada konsolosluğa girebilmek için uzun süre kapılarda bekleyen vatandaşlar bilahere binaya alındı.