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14 Mayıs 2018 12:37

Alman büyükelçiden Türkiye’nin 2024 adaylığına destek

Avrupa’da geçtikleri 20 ülke boyunca araçlarında "Birlikte Paylaşalım" pankartları taşıyarak Türkiye’nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığına destek veren 13.

Alman büyükelçiden Türkiye’nin 2024 adaylığına destek

14 Mayıs 2018 12:37

Europa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin katılımcıları, TFF’nin Riva’daki idari merkezini ziyaret ederken İstanbul’da gerçekleşen etkinliklerde Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann da Türkiye’nin adaylığına destek verdi.


60 takımdan 300 adrenalin tutkunu, 5 Mayıs’ta Fransa’da başlayan rallinin Türkiye etabında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ni gezerken, rallicilerden oluşan karma ile Futbol Federasyonu karması arasında bir dostluk maçı oynandı. Ralliciler, "Share Together" tişörtleri ile maça çıkarken diğer katılımcılar da "Birlikte Paylaşalım" atkıları ile tribünde Türkiye’yi destekledi.


Riva’dan başlayan İstanbul-Zonguldak etabının startını TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mete Düren verdi.



Elçi Erdmann ve eşi "Birlikte Paylaşalım" atkısı taktı


Yarışın Türkiye ayağında ralliciler önce Çanakkale sonra da Sultanahmet Meydanı’nda etkinliklere katıldı. Sultanahmet’teki etkinlikte kürsüye çıkan Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye’nin EURO 2024 ev sahipliğine destek verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikle Martin Erdmann, eşi Marion Erdmann ile birlikte "Share Together" atkıları ile poz verip Türkiye’ye desteğini gösterdi.



Münih plakalı rallicilerin Türkiye sevgisi


Türkiye’ye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için destek verenler arasında Alman ralliciler de vardı. Münih plakalı araçlarla mücadele eden Alman ralliciler, etkinliğin Avrupa etabı boyunca "Share Together" tişörtü giydi, "Birlikte Paylaşalım" atkılarıyla UEFA EURO 2024 ev sahipliği yarışında Türkiye’yi destekledi.


Europa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nde "Birlikte Paylaşalım" atkılarıyla Türkiye’ye destek mesajı veren diğer isimlerse Bulgaristan Atlantik Kulüp’ün Onursal Başkanı Dr. Solomon Passy ile Avrupa Birliği Daimi Büyükelçisi Faruk Kaymakcı oldu. Ralliciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Sofya’daki evini de Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ve Avrupa Daimi Büyükelçisi Faruk Kaymakcı ile birlikte ziyaret etti.



Ürdün’deki Suriyeli mültecilere bağışlanacak


Dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör ralli tutkunlarının Oldtimer ve Youngtimer araçlarla katılabildiği dünyanın tek dostluk ve barış rallisi, Türkiye’nin 20 ilinden geçecek. Rallide, yol üzerinde çok sayıda etkinlik ve sosyal proje yapılacak ve bu organizasyonlarda hediyeler dağıtılacak. Katılımcılar, sosyal projelere destek verecekleri güzergah boyunca illerimizin tarihi ve kültürel özelliklerini görme şansı bulacak ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak.


Türkiye’nin ardından İsrail, Filistin ve Ürdün’de devam edecek rallinin tamamlanmasının ardından kullanılan araçlar Birleşmiş Milletlere bağlı bir sivil toplum kuruluşu kanalıyla açık artırmayla satılıp Ürdün’deki Suriyeli mültecilere bağışlanacak. Paris-Dakar’ın ardından dünyanın en büyük rallisi olan Europa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi 29 Mayıs’ta sona erecek.




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