Alman cilt bakım şirketi Türkiye pazarına girdi

Şirketin derlediği bilgilere göre, son 5 yılda Türkiye’deki çocuklarda cilt hastalıkları yüzde 23 arttı.

Almanya’da 30 yıl önce Annemarie Lindner tarafından “Yiyemediğim hiçbir şeyi cildime sürmüyorum” anlayışını benimseyerek özel ihtiyaçlı ciltler için günlük bakım ve tedaviye destek ürünleri geliştiren Dado Sens, Türkiye pazarına giriş yaptığını açıkladı. Sedef hastalığı, dermatit, nörodermatit, şeker hastalığına bağlı cilt sorunları, cilt lekeleri ve akneye karşı cilt sağlığı ürünleri sunan şirket; Avrupa Birliği, ABD ve Çin dahil olmak üzere toplam 30 ülkede hassas ciltlerin doğal yapısını koruyup en iyi şekilde beslemek üzere çalışıyor.

Cilt sağlığı uzmanı Dado Sens, pek çok kişiyi ve başta çocukları etkileyen hava kirliliği ve cilt hastalıklarına yönelik verileri derledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre, dünya nüfusunun yüzde 92’si yüksek derecede kirli madde bulunan hava soluyor. Avrupa Çevre Ajansı’na göre ise Türkiye’deki kentsel nüfusun yüzde 97’si sağlıksız kentsel toza maruz kalıyor. Özellikle büyük şehirlerde solunan ve cilde direkt temas eden kentsel toz, yaklaşık 224 varan toksik kimyasaldan oluşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu’na göre 81 ilin 22’sinde, hava kirliliği en önemli çevre sorunu olarak yer alıyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 2017 yılı Hava Kirliliği Raporu’nda ise Türkiye’deki yalnızca 6 ilin havasının temiz olduğuna yer veriliyor. Söz konusu kirliliğin başlıca kaynakları ise evsel ısınma, ulaşım, enerji santralleri ve sanayi olarak gösteriliyor.

Türkiye’de çocukların yüzde 8’i egzama hastası

Türkiye’de ise yalnızca sedef hastası olanların sayısı 1,5 milyondan fazla. Türkiye Sağlık Araştırması’na göre özellikle 7-14 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; cilt hastalıkları 2012 yılından bugüne yüzde 23 artış gösterdi. Her 4 çocuktan biri alerjik hastalığa sahip iken, çocukların yüzde 8’i ise egzama hastası.

Dünya nüfusunun yüzde 30’u cilt hastalıklarından muzdarip

Hava kirliliği; başta cilt hastalıkları ve alerjiler olmak üzere saç dökülmesi, kanser, solunum yolu enfeksiyonları gibi ciddi hastalıklara neden oluyor. Amerikan Epidemiyoloji Dergisi’nde yer alan ve Fransız akademisyenler tarafından yapılan araştırma; şehirlerdeki hava kirliliği oranının artışıyla cilt problemlerinin artışı arasında paralel bir ilişki olduğunu kanıtlıyor. Sedef hastalığı, dermatit (egzama), nörodermatit (alerjik egzama) günümüzde karşılaşılan en yaygın cilt hastalıkları ve alerjiler olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmalar, dünya nüfusunun yüzde 30’unun bu hastalık türlerinden en az birinden muzdarip olduğunun altını çiziyor.