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17 Mayıs 2018 11:46

Alman dünya şampiyonu Trabzon’a aşık oldu

Trabzon’da ringe çıkacak olan Alman boksör Mario Daser, Trabzon’a hayran olarak, "Burası adeta cennetten bir parça.

Alman dünya şampiyonu Trabzon’a aşık oldu

17 Mayıs 2018 11:46

Avusturya, İsviçre dünyada ün yapmış ancak Trabzon, oralardan çok daha güzel bence. Türk insanını çok seviyorum o yüzden de ekibim komple Türk" dedi.


Almanların profesyonel bokstaki dünya starı, Dünya Kıtalar Arası ve Avrupa Şamipyou Mario Daser, antrenörü Bülent Başer ile birlikte Trabzon’daki müsabaka için Trabzon’a gitti. Trabzon’a ayak basar basmaz gördüğü güzellikler karşısında büyülenen genç sporcu, Trabzon’u çok beğendiğini vurguladı. Daser, "Özellikle Akçaabat köftesi ve yaylalarında yapılmış olan doğal ayranını her gün yiyip içesim geliyor. Ama maalesef maçım dolayısıyla kilomu korumam lazım, o yüzden fazla yiyemedim. Cumartesi maçım biter bitmez bu doğal yiyecekleri doyasıya yiyeceğim" şeklinde konuştu.



Türk kulübünün forması altında dövüşüyor


Almanya’da iki kez üst üste yılın en iyi kulübü seçilen Türk boks kulübü EC BOXING formasıyla ringe çıkan başarılı sporcu, yıllardır birlikte çalıştığı Türk antrenör Bülent Başer’in de dünyanın en iyi antrenörlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, “Ben kendisiyle iki altın kemeri kazandım. Aynı zamanda Bülent, bugüne kadar elliye yakın altın kemer kazanan boksör yetiştirdi. Promotörüm Erol Ceylan ve basın danışmanım Vedat Alyaz, ile birlikte mükemmel bir ekip oluşturduk. Dünyanın zirvesine de çıkmayı başardık. Yakında Hamburg kentinde dev bir boks galasıyla dünya şampiyonluk maçına çakmaya hazırlanıyoruz. Yoluma yine Türklerden oluşan bir ekip ile devam edeceğim” açıklamasını yaptı.



Bülent Başer: "Ülkemizdeki kimsesiz çocuklar için yardım edecek"


EC BOXING Başantrenörü Bülent Başer, sporcusunun aynı zamanda büyük bir iş adamı olduğunu aktararak, "Sponsoru olan bir enerji içeceği şirketi de kendisini desteklemekte. İlerleyen dönemlerde ülkemizde de yatırımlar yapmayı planlamakta. Özellikle kimsesiz çocuklar için çeşitli projeler geliştirmekte" diye konuştu.



Vedat Alyaz: "Mario Alman medyasında çok popüler bir isim"


Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, ‘Anlat Karadeniz’ isimli dizi filmin setini de ziyaret ettiklerini belirterek, "Mario çekimleri büyük bir merakla izledi ve ardından bu filmde oynamak istediğini belirtti. Mario, Alman medyasında çok popüler bir isim. Döndüğü zaman ülkemizdeki güzellikleri anlatarak, hem ülkemizin imajını güzelleştirmiş hem de turist göndermiş olacaktır" açıklamasını yaptı.




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