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27 Ağustos 2018 11:37

Alman Konsolosluğu yakınındaki şüpheli paketten eşya çıktı

Beyoğlu’nda Alman Konsolosluğunun yakınındaki bir sokakta sahibi bulunamayan bir valiz polisi alarma geçirdi.

Alman Konsolosluğu yakınındaki şüpheli paketten eşya çıktı

27 Ağustos 2018 11:37

Olay yeri emniyet çemberine alınırken, bomba imha uzmanının yaptığı incelemede valizin içerisinde eşya olduğu belirledi.


Beyoğlu’nda Alman Konsolosluğunun yakınındaki Dünya Sağlık Sokak’ta sahibi bulunamayan bir valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valizin etrafına güvenlik şeridi çekerek emniyet çemberi içerisine aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı valiz üzerinde incelme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında valizin içerisinde eşya olduğunu belirledi. Polis ekipleri valizi emniyet altına alarak, sahibini bulmak için çalışma başlattı.




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