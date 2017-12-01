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01 Aralık 2017 12:26

Alman Tasarım Konseyi’nden Ersa’ya iki ödül

Çalışma ve yaşam alanları için geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle tanınan Ersa, German Design Council (Alman Tasarım Konseyi) tarafından düzenlenen Iconic Awards 2018: Innovative Interior (İkonik Ödüller 2018-İç Mekanda İnovasyon) yarışmasından iki ödülle döndü.

Alman Tasarım Konseyi’nden Ersa’ya iki ödül

01 Aralık 2017 12:26


Çalışma ve yaşam alanları için geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle Türkiye’de mobilya sektörünün öncülerinden biri olan Ersa, tasarım alanında farkındalık oluşturmak amacıyla German Design Council (Alman Tasarım Konseyi) tarafından düzenlenen Iconic Awards 2018: Innovative Interior (İkonik Ödüller 2018 - İç Mekanda İnovasyon) yarışması kapsamında iki ödüle birden layık görüldü. Yapılan açıklamada, dinamik çizgileri, eğlendirici formları ve gösterişli renkleriyle çalışma mekanlarına karnavalların eğlenceli dünyasını taşıyan Ece Yalım Design Studio tasarımı Carnival serisi ’Winner’ kategorisinde ödüllendirilirken, titizlikle işlenen ikonik detayları ve zamansız tasarımıyla Ersa’nın 60 yıllık köklü tarihinden kesitler sunan Burak Koçak imzalı 1962 koltuk serisi, ’selection’ kategorisine dahil edildi.


Uluslararası platformda çok sayıda başvuru kabul eden yarışma dahilinde ürünler; tasarım, medya ve iş dünyasından uzmanların bir araya geldiği bağımsız bir jüri tarafından konsept, estetik, işlevsellik, yenilikçi ve çevreye duyarlı tasarım yaklaşımları başta olmak üzere 11 farklı kriterde değerlendirildi.




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