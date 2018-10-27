Almanya Başbakanı Merkel: “Daha fazla insani felaketlerin olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz”

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Silahsızlandırma açısından İdlib bölgesinde büyük bir başarı elde edildi. Kesinlikle kimyasal silahların kullanılmaması durumunda kararlı olduğumuzu bir defa daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Dörtlü Suriye Zirvesi saat 16.20 sıralarında başladı. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katıldı. Liderler zirve öncesinde köşkü gezerek aile fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 3 saat süren zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

“Daha fazla insani felaketlerin olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz”

Zirve sonrasında açıklamalarda bulunan Merkel, “Üretken bir verimli zirve toplantısı olduğunu düşünüyorum. Farklı yaklaşımlarımız olsa da mutabık kalarak ortak bir bildirge yayınlayabildik. Bu da bizim ortak bir iradeye sahip olduğumuzu göstermektedir. Bu bağlamda nihai bir çözüm elde etme açısından tabi ki yeterli değil ama yine de önemli sonuçlar elde etme açısından çok iyi bir toplantı oldu. Bir tarafta terörle mücadele, diğer taraftan rejim tarafından kendi halkının büyük bir kesimine karşı yürüttüğü büyük bir savaş söz konusudur. Burada sadece askeri açıdan değil, siyasi açıdan da bir çözüm bulmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler kapsamında bir çözüm bulmak istiyoruz. Suriye'de birçok insani felaket gördük. Nüfusun yarısından fazlası ya yurt içinde ya da yurt dışında. Ürdün, Türkiye ya da Avrupa ülkelerinde aralarında Almanya'da olan mülteciler bulunmaktadır. Daha fazla insani felaketlerin olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. 17 Eylül'de Rusya ve Türkiye arasında İdlib'te ateşkes doğrultusunda çok verimli bir çalışma gerçekleşti. Bunun sürdürülebilir bir ateşkes olması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Zaten silahsızlandırma açısından İdlib bölgesinde büyük bir başarı elde edildi. Kesinlikle kimyasal silahların kullanılmaması durumunda, kararlı olduğumuz bir defa daha ifade etmek istiyorum” dedi.

“Anayasa komitesinin yıl sonuna kadar bir araya gelmesinde katkıda bulunmak istiyoruz”

Anayasa komitesinin toplanmasının önemli olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Merkel, “Gerekli olan siyasi çözümün ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Maalesef şu ana kadar anayasa komitesi bir araya gelememiştir. Ama sonuç olarak anayasa komitesi oluşumu ve ardından da bütün Suriye halkının hem diasporada olan hem Suriye'de olan halkın bir araya gelip oy kullanarak seçimlerin yapılması gerekmektedir. Bizler de elimizden gelen her şeyi yaparak bu anayasa komitesinin yıl sonuna kadar bir araya gelebilmesi için katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir çatışma durumu kesinlikle askeri olarak çözülemez. Buna inanıyoruz” diye konuştu.

“İnsanların geriye dönmesi için siyasi bir çözüm gerekmektedir”

Mültecilerin ülkelerine geri dönmesi konusunda konuşmasını sürdürün Merkel, “Ülkelerine geri dönebilmelerini konuştuk. Burada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle sıkı bir işbirliği yapılması gerekiyor. Geri dönen insanların tutuklanması yada herhangi bir şekilde takibata uğramaması gerekiyor. Belirli bir insani alt yapının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şekilde bir sükunetin olması ve insanların geriye dönmesi için siyasi bir çözüm gerekmektedir. Suriye'nin ardından yine bütün halkı için güvenli bir vatan olması gerekmektedir. Bu şekilde alışılmışın dışında bir format olarak bir araya geldik. Ortak bir irademiz vardı. Çünkü çözüm aciliyeti hepimizin gördüğü bir gereksinim. Bu açıdan siyasi sürecin özellikle de tam bu zamanda bulunması çok çok önemlidir. İdlib'in barışçıl bir çözüm kapsamında herhangi bir şekilde insani bir felaket olmadan barışçıl bir çözüm bulunması yönünde gayret gösterilmelidir” şeklinde konuştu.