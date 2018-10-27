Almanya Başbakanı Merkel, Suriye zirvesi için İstanbul'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dörtlü Suriye Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek Suriye dörtlü zirvesi kapsamında ülke liderleri İstanbul'a gelmeye başladı. Bu kapsamda zirvenin başlamasına saatler kala İstanbul'a gelen ilk lider Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu. Saat 13.00'te Atatürk Havalimanı'na inen Merkel, Devlet Konukevi'nde yetkililerce karşılandı. Merkel daha sonra yüksek güvenlik önlemleri altında zirveye katılmak üzere havalimanından ayrıldı.

Zirveye katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ilerleyen dakikalarda İstanbul'a ulaşması bekleniyor.