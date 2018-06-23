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23 Haziran 2018 23:16

Almanya, zaferi uzatmalarda aldı

2018 Dünya Kupası F Grubu’nda Almanya, İsveç’i 90+5.

Almanya, zaferi uzatmalarda aldı

23 Haziran 2018 23:16

dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.


Almanya maça hızlı başladı ama golü İsveç attı. 32. dakikada Viktor Claesson’un asistinde Ola Toivonen aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı. İlk yarı İsveç’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


İkinci yarıya da hızlı başlayan Almanya, bu sefer golü buldu. 48. dakikada Mario Gomez’in asistinde Marco Reus, karşılaşmada eşitliği getiren isim oldu. Devrenin başında beraberliği sağlayan Almanya, öne geçmek için büyük çaba sarf etse de aradığı golü bulamadı. Maçın ilerleyen dakikalarında Almanya 10 kişi kaldı. Jerome Boateng 82. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Kırmızı kart sonrası çekingen kalan Almanya, 90+5. dakikada Toni Kroos’un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta golü bularak öne geçti. İsveç’i 2-1 mağlup eden Almanya, son 16 turu için büyük bir avantaj yakaladı.


Almanya bu galibiyetle puanını 3 yaparken, İsveç de 3 puanda kaldı.




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