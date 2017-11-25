Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 14:00

Almanya’da Aba Güreşi fırtınası

Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen 4.

Almanya’da Aba Güreşi fırtınası

25 Kasım 2017 14:00

Almanya ve 2. Avrupa Açık Uluslararası Aba Güreşi Turnuvası heyecan fırtınası şeklinde geçti. Turnuvada Türkiye’nin aralarında bulunduğu 7 ülke takımı yer aldı.


Türkiye, Almanya, Romanya, Gürcistan, Afganistan, Moldova ve Bulgaristan’ın katılımıyla 4. Almanya ve 2. Avrupa Açık Uluslararası Aba Güreşi Turnuvası, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlendi. Almanya, 5 sıkletten 2’sinde kazandığı şampiyonluğun yanı sıra, diğer sıkletlerde elde ettiği sonuçlarla birlikte büyük kupanın sahibi oldu. Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Ananevi Sporlar Federasyonu Eşbaşkanı ve Türkiye Olimpian Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, dereceye giren sporculara madalya, diploma ve cumhuriyet altını verdi. Şampiyonanın açılış töreninde, Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Ananevi Sporlar Federasyonu Başkanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da, şampiyonanın başarılı geçmesi temennisini içeren bir mesaj gönderdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç