Almanya’daki gönül sofrasından dünyaya barış mesajı verdiler

İsrail’in Kudüs’teki yaptığı zulmü kınayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Eğer yeryüzünde insanlar birbirlerine karşı saygı, sevgi ve hoşgörülü davranmış olsalar inanın dünya herkese yetecek kadar geniştir” dedi.

Bağcılar Belediyesi ve Almanya’nın Hamm Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Almanya’da gönül sofrası kurdu. Hamm şehrinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğine gurbetçiler büyük ilgi gösterdi.

“İslam, barış ve kardeşlik dinidir”

İftar programında konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, barış ve kardeşlik mesajları içeren bir konuşma yaptı. Çağırıcı, “Gönül sofrasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum ancak İslam alemi olarak özlemle beklediğimiz merhametin ve kardeşliğin had safhaya ulaştığı Ramazan ayında Filistin’de yaşanan olayları bir kez daha kınadığımı özellikle ifade etmek istiyorum. İslam barış ve kardeşlik dinidir. Kaldı ki hiçbir dinde insan öldürmenin mazur görülmediği ve müsaade edilmediği halde İsrail’in yapmış olduğu bu vahşeti dünyadaki insanların seyrediyor olması da insanlık adına büyük üzüntü verici. Bu konudaki inançlara olan saygısı ve insanlığa olan sevgisinden dolayı Sayın Petermann’ı bir kez daha tebrik ediyorum. Allah insanı rızkıyla yaratmıştır. Eğer yeryüzünde insanlar birbirlerine karşı saygı sevgi ve hoşgörülü davranmış olsalar inanın dünya herkese yetecek kadar geniştir” dedi.

Çağırıcı, Hamm Büyükşehir’le birçok proje yaptıklarını belirterek dostluklarının gelecek nesillere yayılması temennisinde bulundu.

“Biz bunu alkışlıyor ve örnek alıyoruz”

Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann ise mültecilere değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Nüfusunun yüzde 13’ün Müslüman olan Hamm, Müslümanların ve Müslüman Türklerin en çok yaşadığı şehirdir. Kardeş şehir olan Bağcılar’la çok güzel ortak projeler yapıyoruz. Özellikle mülteciler hususunda çok iyi tecrübe paylaşımı yaptık. Hamm belediyesi olarak 3 bin 500 mülteciyi nasıl barındırırız diye düşünürken Bağcılar 55 bin civarında mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ve herhangi bir kriz de yaşamıyorlar. Biz bunu alkışlıyor ve örnek almaya çalışıyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz Nisan ayında siyasetçiler, akademisyenler ve birçok ülkeden yerel yöneticiler Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ‘Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu’nda bir araya geldik. Hem sıkıntıları konuştuk hem çözüm yolu aradık. Çok iyi biliyorum ki Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa’daki göçmen soruna çözüm bulunamaz.”

Essen Başkonsolosu Şener Cebeci de “Bizim medeniyetimizde sofralarımızı sadece ailelerimizle değil, tüm komşu ve diğer dinlerin temsilcileriyle paylaşırız. Çünkü Ramazanın ruhunda paylaşma, bereket ve dayanışma var” şeklinde konuştu. Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruç açan davetliler, yemek sonrasında barış, huzur ve kardeşlik için dua etti.

İftar programına Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Müftüsü Musa Uzun, Fas Krallığının Düsseldorf Başkonsolosluğu çalışanları, Hamm Uyum Meclis Başkanı İsmail Erkul, Eyalet Milletvekili MarcHerter, kilise ve din kuruluşları temsilcileri, büyükşehir ilçe ve belediye meclis üyeleri de katıldı.