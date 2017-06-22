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22 Haziran 2017 10:29

Alnında “enayi” yazan zehir taciri yakalandı

Beyoğlu’nda merdivenlerde baygın halde yatan kadına uyuşturucu madde verdiği iddia edilen ve alnında “enayi” yazılı dövmesi olan uyuşturucu satıcısı, akşam saatlerinde Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alnında “enayi” yazan zehir taciri yakalandı

22 Haziran 2017 10:29


Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün bir kadın bonzai komasına girmişti. Kadını bu hale getiren şahsın, alnında “enayi” yazısı, gözlerinde ise yaş şeklinde dövmesi olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda belirtilen şahsın eşkaline uyan A.A (30) isimli erkek bir şahıs, saat 23.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Simsir sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Beyoğlu Taksim Polis Merkezi Amirliği’ne teslim etti. Adem A.’nin emniyetteki işlemlerini devam ettiği öğrenildi. Öte yandan şahsın “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydının olduğu öğrenildi.




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