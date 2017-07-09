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09 Temmuz 2017 14:33

Alp Ergin, Tuzlaspor’da

Spor Toto 2.

Alp Ergin, Tuzlaspor’da

09 Temmuz 2017 14:33

Lig takımı Tuzlaspor, Kocaeli Birlikspor’dan Alp Ergin’i renklerine bağladı.


Tuzlaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerini peş peşe yapmaya devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, bu bağlamda Kocaeli Birlikspor’un orta saha oyuncusu 35 yaşındaki Alp Ergin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Alp Ergin, “Türkiye liglerinin en çok konuşulan takımı olan Tuzlaspor formasını giydiğim için mutluyum. Bundan sonra Tuzlaspor’un başarısı için oynayacağım” dedi. Altay’da futbola başlayan Alp Ergin, sırasıyla Boluspor, Osmanlıspor ve son olarak da Kocaeli Birlikspor formalarını giydi.




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