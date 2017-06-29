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29 Haziran 2017 11:59

Alpay: “Yas-Ustu-Yas astar serisi ikinci elde değer kaybını önlüyor”

Yeni oluşturulan astar teknolojisiyle araçlarda fabrika çıkışı standartlarında tamir yapmanın mümkün hale geldiği ve araçların satılırken oluşan değer kaybının önlendiği öne sürüldü.

Alpay: “Yas-Ustu-Yas astar serisi ikinci elde değer kaybını önlüyor”

29 Haziran 2017 11:59


Boya ve yüzey kaplama şirketi PPG’nin Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu Pazar Müdürü Bülend Alpay, oluşturulan astarlama teknolojisinin hasarlı araçların değer kaybını önleyecek ve ikinci elde kazanç sağlayacak nitelikte olduğunu söyledi. Alpay’a göre, ‘DP4000 Greymatic’ isimli Yas-Ustu-Yas astar serisi sayesinde, fabrika çıkışı standartlarında tamir yapmak mümkün hale geldi. Aracın her yerinde fabrika çıkışı mikron kalınlığını elde etmeyi sağlayan PPG Yaş-Üstü-Yaş astar teknolojisi, boyanan araçta oluşan tamir kaynaklı değer kaybının önüne geçerek otomobilin ikinci eldeki değerini artırıyor. Aynı zamanda aracın serviste kalma süresini de 80 ila 100 dakika arasında kısaltan yeni Yas-Ustu-Yas astar serisi, böylelikle hem zaman kaybının hem de değer kaybının önüne geçerek OEM standartlarında bir hizmet sunuyor.


Araç alım ve satım sürecinde boyanmış araçların yaşadığı değer kaybının en çok şikayet edilen konulardan birisi olduğunu belirten Bülend Alpay, “Fabrika çıkışlı ya da OEM standartları denildiği zaman herkesin aklına boya kalınlığı tüm yüzeyde aynı olan araçlar gelir. İkinci el sürecinde eksperlerin kullandığı mikrometre denilen alet, aracın metal yüzeyinin üstündeki tüm katmanların kalınlığını ölçmeye yarar. Bu ölçü fabrika çıkışı değerlerinden fazla ise araç boyalı ya da kazalı olarak işlem görür ve ikinci el değeri düşer. Ancak bizimle çalışan servislere sunduğumuz Yas-Üstü-Yas astar teknolojisi ile bu fabrika çıkısı kalınlığını geçmeden tamir yapmak artık mümkün oluyor. Bu teknoloji sayesinde astarlama süreci 25-30 mikronda, toplam süreci ise 85 ila 115 mikron arasında tamamlayabiliyoruz. Bu da fabrika çıkışı olan 112-120 mikron aralığında bir değere denk geliyor. Bu sayede PPG olarak araçların satılırken oluşan değer kaybını önlemiş oluyoruz” dedi.




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