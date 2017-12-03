Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 19:36

Alper Potuk forvette

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz haftalarda oynanan maçlarda sakat ve cezalı oyuncuların olmasından dolayı Alper Potuk forvette görev aldı.

Alper Potuk forvette

03 Aralık 2017 19:36


Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin 13. haftada oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Soldado, kart cezalısı durumuna düşen Janssen, sakatlığı bulunan Fernandao ve hazır olmayan Robin Van Persie yerine Alper’e şans verdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk tur maçında Adana Demirspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler maçı 6-0 kazanmış ve bu müsabakada Alper hat-trick yapmıştı. Hücum hattında son haftalarda etkili olan Alper’e Teknik Direktör Aykut Kocaman Kasımpaşa maçında hücum hattında görev verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    9°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç