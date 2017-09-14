Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 14:55

Alper Potuk takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5.

Alper Potuk takımla çalıştı

14 Eylül 2017 14:55

haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman saat 10.00’da başladı ve toplam 1 saat 30 dakika sürdü. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde üst sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Daha sonra alt sahada 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.


Sakatlığı nedeniyle bir süredir özel program uygulayan ve takımla birlikte çalışmalara katılamayan Alper Potuk, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı. Martin Skrtel çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken, Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi.


Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç