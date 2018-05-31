ALS hastaları için "Farkındalık zamanı"

Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda, ALS-MNH Derneği ve Evde Bakım Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen ‘ALS Hastalığı Farkındalık Semineri’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ALS Hastalığı’na farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda düzenlenen seminerde; ALS hastalığı ile yıllardır mücadele eden Trabzonspor’un efsane ismi ve ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Başkan Yardımcısı Nilüfer Şeftalicioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Onur Akkılıç ve Evde Bakım Derneği Başkanı Aynur Dik, yaptıkları sunumlarla vatandaşlara ALS Hastalığı hakkında bilgi verdi.

Baştuğ: “Vatandaşlarımızı Hastalık Hakkında Bilinçlendiriyoruz”

ALS Farkındalık ayı olarak kabul edilen Mayıs ayında tüm dünyada etkinliklerle ALS Hastalığı’na dikkat çekildiğini söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “İlerleyici bir sinir sistemi hastalığı olan ve bugün için bilinen bir tedavisi bulunmayan ALS, vatandaşlarımız tarafından tanınmıyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak ALS Hastalığı’na düzenlediğimiz seminer ile dikkat çekmek ve vatandaşlarımızı hastalık hakkında bilinçlendirmek istedik. Hastalık hakkında farkındalık oluşturmak için seminerler düzenlemeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundular.

Seminerin sonunda, ALS-MNH Derneği ve Evde Bakım Derneği yetkilileri, başta Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, seminerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Seminere; CHP İstanbul Milletvekili Adayı Turan Hançerli, Meclis Üyeleri Ahmet Bağbekleyen, İlyas Yılmaz ve Müslüm Akülker ile vatandaşlar katıldılar.