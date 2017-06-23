ALS hastası Sedat hayaline kavuştu

Ramazan ayında da ziyaretlerini artıran Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın eşi Tülay Aydın, ALS hastalığı bulunan Sedat Düzgün’ü ziyaret etti. Karadolap Mahallesi’nde yaşamını sürdüren 31 yaşındaki Sedat Düzgün son 3 senedir yatağa bağlı bir şekilde hayatına devam ediyor.

Eyüp Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü’nün belirlediği ihtiyaç kriterlerini dikkate alarak sokak sokak, mahalle mahalle kapıları aşındıran Aydın, Eyüp Belediyesi ekipleriyle birlikte Eyüplüler’in yardımına koşuyor. Yaşlılara, ihtiyaç sahibi ailelere ve hastalara yaptığı ev ziyaretleriyle toplumsal ve sosyal dayanışmayı artırmayı hedefleyen Aydın, göz komutlarıyla çalışan bilgisayarı ALS hastası olan Sedat Düzgün’e hediye etti. Birçok işini bu göz takibiyle çalışan bilgisayar sayesinde halledebilecek olan Sedat Düzgün, aldığı hediye sonrası büyük mutluluk yaşadı. İstem dışı göz kırpmalarına karşı duyarsız olan bilgisayarda gözler bir saniye kırpıldığında tek tıklama, 2 saniye kırpıldığında ise çift tıklama hareketini gerçekleştiriyor.

Fare ve klavye olmadan kullanılabilen bilgisayar, yazılım sistemine gözle takip edilebilir bir dizayn yerleştirilmesi sonrası gözün ekranda baktığı ve odaklandığı her işi yapıyor. Bir nevi dokunmatik ekran özelliği gösteren bilgisayar bakış noktalarını otomat şekilde hissederek işleme koyuyor. Masaüstünde bir dosyaya tıklamak istediğimizde gözlerimizle klasörü bulmamız ve bakmamız yeterli oluyor. Bir Word dokümanında, gözlerimizde ekranın en alt tarafına ’tıkladığımızda’, otomatik olarak sayfa aşşağıya doğru kayıyor. Sistem aynı zamanda kullanıcılarının okumak istedikleri şeyin anlamalarına da yardımcı oluyor; eş anlamlı sözcük veya kelimenin tercümesini de sunabiliyor. Bilgisayarı kapatmak içinse ekrana 30 saniye bakmak yeterli oluyor. Tekrar açmak için de aynı göz komutu kullanılıyor.