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25 Aralık 2017 16:40

ALS hastası Sedat’ın dileği gerçekleşti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın daha önce ziyaret etmiş olduğu, ALS hastası Sedat Düzgün’ün hasta vinci ve tekerlekli sandalye dileği gerçekleşti.

ALS hastası Sedat’ın dileği gerçekleşti

25 Aralık 2017 16:40


Evlendikten 2 yıl sonra ALS hastalığına kapılan ve son üç yıldır yatağa bağımlı bir şekilde yaşayan Sedat Düzgün, hayata tutunmaya devam ediyor.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ALS hastası Düzgün’e bir önceki ziyaretinde göz algılamalı bilgisayar hediye etmişti.Göz algılama teknolojisi ile Sedat Düzgün’ün iletmek istediğini anlayan ve seslendiren bilgisayar, Düzgün’ün hayatını büyük ölçüde kolaylaştırmıştı.


Hasta vinci ve tekerlekli sandalye isteği gerçekleşti


Sedat Düzgün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’dan hasta vinci ve tekerlekli sandalye isteğinde bulunmuştu.Geçtiğimiz hafta bu istekleri gerçekleştirilen Sedat Düzgün, Eyüpsultan Belediyesi’ne ve Başkan Remzi Aydın’a teşekkürlerini sundu.




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