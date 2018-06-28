Alt geçitte mahsur kalan sürücüler, aracın üzerine çıkıp oturdular

Araçta kurtarılmaya bekleyenler otomobil üzerine çıkıp otururken, bazı sürücüler ise yarı çıplak bir şekilde araçlarını kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış başlamasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu Bakırköy-Bahçelievler bağlantı yolunda bulunan alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle bazı sürücüler mahsur kaldı. Ona yardım etmek için giden başka bir minibüste su birikintisine saplanarak alt geçidin altında kaldı. Bağlantı yolunda su birikintisini gören vatandaşlar, geri geri çıkarak kendilerini kurtarmaya çalıştı.

Aracın üzerine oturup yardım beklediler

Araç içerisinde dakikalarca kurtarılmayı bekleyen sürücüler, çareyi aracın üzerine çıkarak beklemekte buldu. Su birikintisi nedeniyle otomobilin kapısını açamayan sürücü ve arkadaşı, camı yumruklayarak kırmaya çalıştı. Başarılı olamayan vatandaşlar, daha sonra ise otomobilin sanroofunu zorlayıp açtı. Otomobilin üzerine çıkan vatandaşlar oturarak cep telefonun ışığını açarak kendilerini göstermeye çalıştı. Aracın üzerinde oturmaya başlayan sürücü ve arkadaşı ilk önce kurtarıcıyı aradı, ardından itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bazı vatandaşlar yarı çıplak minibüsü kurtarmaya çalıştı

Su birikintisinin olduğu yere gelen iftaiye ekipleri ilk olarak otomobilin üzerinde bulunan vatandaşları, ardından da otomobil kurtardı. Halat yardımıyla otomobil çekerek sudan çıkartan itfaiye ekipleri, daha sonra ise minibüsü çıkarmaya çalıştı. Çalışmalar sırasında iki tane vatandaşın yarı çıplak bir şekilde suya girip, minibüsü sudan kurtarmak için uzun süre uğraştı. Yarı çıplak bulunanlardan bir tanesi elinde kazma ile minibüsün ön kısmında bulunan rögar kapağını açmak için uğraştığı görüldü.

Mahsur kalanlar yaklaşık 1 saat sonra kurtarıldı

Otomobiliyle mahsur kaldıktan sonra, aracın üzerine çıkan şahıslar ve suya saplanan minibüs yaklaşık 1 saat sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Çekici yardımıyla kurtarılan araçlar otoparka çekilirken, itfaiye ekipleri ise alt geçitte biriken suyun boşaltılması için taliye çalışmalarını sürdürdü.