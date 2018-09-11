Alt geçitte mahsur kalan vatandaşları itfaiye botları kurtardı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Haramidere alt geçidini su bastı. Sel sularında mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri botlarla kurtardı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Hadımköy Haramidere alt geçidini su bastı. Göle dönen altı geçitte vatandaşlar mahsur kaldı. Araçlar ise tamamen suya gömüldü. İhbar üzerine alt geçide gelen itfaiye ekipleri sel sularında mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtardı.