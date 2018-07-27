Alt yapıda zirve Bursaspor’un

Yeşil-beyazlıları sırasıyla Galatasaray,Altınordu ve Beşiktaş takip etti.

Alt yapısıyla futbolcu üreten ve Süper Lig’de oynayan pek çok oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Bursaspor, bu emeğinin karşılığını alıyor. Son 10 yılda alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcularla kasasına 22 milyon Euro koyan yeşil-beyazlılar, Alt yapı kategorilerinde zirveye oynuyor ve 2018-2019 sezonu öncesi en genç takım olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Yeşil-beyazlıları sırasıyla 15 milyon 950 bin Euro’yla Galatasaray, 11 milyon 450 bin Euro’yla Altınordu ve 2 milyon 935 bin Euro’yla Beşiktaş takip etti.

Bursaspor’un son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde;

Serkan Kurtuluş: 1 milyon Euro (Galatasaray)

Ozan Tufan: 7 milyon Euro (Fenerbahçe)

Sercan Yıldırım: 3 milyon Euro (Galatasaray)

Volkan Şen: 2 milyon 350 bin Euro (Trabzonspor), 2 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)

Serdar Aziz: 4 milyon 500 bin Euro (Galatasaray)

Mehmet Zeki Çelik: 1 milyon 250 bin Euro (İstanbulspor,Lille FC)

Batuhan Altıntaş: 400 bin Euro (Hamburg)

Galatasaray’ın son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde;

Uğur Uçar: 650 bin Euro (Ankaragücü)

Cem Sultan: 250 bin Euro (Kayserispor)

Arda Turan: 13 milyon Euro (Atletico Madrid)

Emrecan Coşkun: 50 bin Euro (Göztepe)

Semih Kaya: 2 milyon Euro (Sparta Prag)

Altınordu’nun son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde:

Çağlar Söyüncü: 2 milyon 650 bin Euro (Freiburg)

Cengiz Ünder: 4 milyon 800 bin Euro (Başakşehir,Roma)

Barış Alıcı: 1 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)

Berke Özer: 2 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)

Beşiktaş’ın son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde:

Batuhan Karadeniz: 2 milyon 100 bin Euro (Eskişehirspor)

Ali Kuçik: 120 bin Euro (Göztepe

Sezer Özmen: 75 bin Euro (Rizespor)

Cumali Bişi: 75 bin Euro (Rizespor)

Korcan Çelikay: 90 bin Euro (Sivasspor)

Furkan Şeker: 100 bin Euro (Göztepe)

Erkan Kaş: 375 bin Euro (Karabükspor)