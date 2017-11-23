Altay Cengizer, Şehir ve Medeniyet Okulu’nda

Cengizer, katılımcılara İstanbul’un "dünya kültür mirasındaki yerini" anlatacak.

Eyüpsultan Belediyesi Genç kademi tarafından düzenlenen, kendine has eğitim modeli ile alanında bir ilk olan Şehir ve Medeniyet Okulu’nun 2017-2018 dönemi devam ediyor. Yeni eğitim döneminin açılış programına Şehir Üniversitesi öğretim görevlisi, televizyon programcısı ve Başbakanlık Başdanışmanlarından Dr. Savaş Barkçin katılmış, medeniyet, mekan ve kendimiz olmak konulu "Biz Kimiz?" sunumu ile katılımcılara ilk dersi vermişti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın vizyon projelerinden biri olan Şehir ve Medeniyet Okulu’nun bugün saat 19. 30 gerçekleştirilecek programına ise Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Ahmet Altay Cengizer katılacak.Ahmet Altay Cengizer katılımcılara, İstanbul’un "dünya kültür mirasındaki yerini" anlatacak.

Okul, katılımcılara geniş imkanlar sunuyor

Adayların internet üzerinden gerçekleştirdikleri ön başvuru ve mülakat sürecinden sonra katılımlarının belirlendiği Şehir ve Medeniyet Okulu, 2018 Mayıs ayına dek sürecek; seminerler, atölyeler, saha araştırmaları, akademik okumalar ve proje geliştirmeleri gibi entegre etkinlik ve sosyal programlar ile katılımcılarının kendilerini geliştirmelerine geniş imkanlar sunacak. Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi tarafından düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu entegre etkinliklerden oluşuyor.

Katılım hakkı kazanan adaylar yalnızca kendileri için düzenlenen atölyelere eksiksiz bir şekilde katılarak hem üniversitelerinde eğitimini aldıkları alanlarda teknik bilgilerini daha da geliştirecekler hem de şehirlilik ve şehircilik düşüncesi üzerine yetkinliklerini arttıracaklar. Mayıs 2018 tarihine kadar sürecek olan Şehir ve Medeniyet Okulu’nun öğrencileri akademik etkinliklerin yanında Genç Akademi’nin organizasyonu ile gerçekleşecek olan sosyal ve kültürel programlar ile kendilerine zaman ayıracaklar. Toplamda 5 başlık üzerinden gerçekleşecek olan atölyeler akademik manada yetkin danışmanların yönetiminde gerçekleşecek ve dönem boyunca gerçekleşecek olan tüm çalışmalar birer somut çıktı olarak yıl sonunda paylaşıma hazır hale getirilerek yayınlanacak.

Katılımcılara fırsatlar sunulacak

Şehircilik geçmişimizin tecrübelerinden ve gelecekteki muhtemel ihtiyaçlardan yola çıkarak planlanan, yaşanabilir bir şehrin inşası sürecinde fikri ve uygulama temelli birikimin ortaya çıkmasını hedefleyen Şehir ve Medeniyet Okulu; Eyüpsultan Belediyesi’nin tarihi alanının yeniden tasarlanması görevini üstlenen Eyüpsultan Tarihi Alan Merkez Yönetimi (ESTAM) ve Eyüpsultan Araştırmaları Merkezi’nin (EYSAM) yanında Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Strateji Müdürlüğü gibi kurumlarının eş zamanlı desteği ve tecrübe paylaşımı ile öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde büyük fırsatlar sunacak.