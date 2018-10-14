Altı ödüllü “He-Go” Maltepelilerle buluştu

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Maltepe Belediyesinin Ekim ayında tiyatroseverler için düzenlediği etkinlikler arasında yer alan oyuna, Maltepeliler büyük ilgi gösterdi. Oyunda milyonlarca kişinin izlediği bir filmin ana karakteri olan süper kahraman He-go'yu canlandıran Çetin'in kendini izole ettiği evinde yeni rolüne hazırlık sürecinde yaşanan öyküsü anlatıldı. Halil Babür'ün yazdığı, Yiğit Sertdemir'in yönettiği tek perdelik oyunun dekor ve kostüm tasarımını Ebru Özdemir, video klibini Onat Esenman, şarkı düzenlemesini Burçak Çöllü üstlendi.