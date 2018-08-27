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27 Ağustos 2018 15:45

Altın emzikli gasp çetesinin lideri tatil yaparken yakalandı

İstanbul’da geçtiğimiz sene kuyumcuları soyarak 800 bin dolar ile kaçan gasp çetesinin lideri Bodrum Türkbükü’nde villada tatil yaparken yakalandı.

Altın emzikli gasp çetesinin lideri tatil yaparken yakalandı

27 Ağustos 2018 15:45


İstanbul’da geçtiğimiz sene 14 Temmuz’da Şırnak’tan gelen 3 kuyumcu, kaldıkları evden 2 milyon 200 bin doları almak için geldikleri esnada silahlı 20 kişiden oluşan çete tarafından önleri kesilerek içinde para bulunan çantaları gasp edilmişti.


Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında düzenledikleri operasyonda Ahmet Ş. ve Mehmet Ş.’yi Hatay’da yakalamış, evlerinde yapılan aramalarda ise 673 bin lira bulunmuştu. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda evde ziynet eşyaları dışında altın emzik de bulunmuş, çaldıkları parayla aldıkları 3 lüks otomobile de el konulmuştu. Ara operasyonlarla birlikte 19 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, Kerim Ş.’nin izine ulaşılamamıştı.



Bodrum’da tatil yaparken yakalandı


Ancak gasp çetesi liderinin peşini bırakmayan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kerim Ş.’nin Bodrum Türkbükü’nde villa kiralayarak tatil yaptığını tespit etti. Villaya operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alarak İstanbul’a getirdi. İşlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.




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