Törende kazananlara ödüllerini Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal takdim etti.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal, birliğe üye belediye başkanları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı. Belediyeler arasında bilgi, deneyim paylaşımı sağlamak, örnek uygulamaları desteklemek ve üyeler arasında yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ödül töreninde birçok proje arasından seçilen başarılı projeler ödüllendirildi. Törende afet yönetimi, kültür ve sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği kategorilerinde il ve ilçe temsilcilerine ödüller verildi. Törende Recep Altepe’nin Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminde İBB’nin yarışmaya başvurduğunu ancak İBB’nin yeni başkanı olduğunu için bundan sonra yarışmaya katılamayacaklarını açıklayan Uysal, çalışanlara aynı özveriyle çalışmalara devam etmeleri gerektiğini söyledi. Birçok il ve ilçe belediyesi ödülleri Mevlüt Uysal’ın elinden alırken, İBB’ye verilen ödülü Uysal’a Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı takdim etti.

“Ödül törenine müracaat etmeyeceğiz diye tembellik yapmasınlar”

Recep Altepe’nin Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı zamanında İBB’nin ödüller için başvurduğunu ancak bundan sonra başvuru yapamayacağıyla ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda çalışan arkadaşlarımız, bürokratlarımız nasıl olsa ödül törenine müracaat etmeyeceğiz diye tembellik yapmasınlar. Onlar muhakkak başarılı çalışma yaparlarsa en büyük ödülü zaten halkımızdan alacaklar. Bu yıl müracaat etmeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki projelerle ilgili onlara yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye’de belediyeler olarak şunu rahat söyleyebiliriz. Bizim ülkemizde her ne kadar Sanayi Devrimi’nden sonra bir noktada geç kalınmış olsa bile belediyecilik adına baktığımız zaman aslında çok iyi bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz. 191 üyemiz arasındaki tecrübe paylaşımını daha etkin hale getirme adına bu ödül aslında çok güzel bir usül” ifadelerini kullandı.

“Halkımızın da fikirlerini hayata geçirmek için çalışacağız”

Çekmeköy Belediyesi çalışanlarının fikirlerinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan Fikirperest isimli projeyle kurumsal gelişim kategorisinde ödül aldıklarını ve proje sayesinde önemli fikirlerin ortaya çıktığını dile getiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Belediye personelimizin fikirlerini baz alarak yaptığımız bir çalışma, çok önemli fikirler çıktı. Akıllı duraklar, biz güneş panelleriyle akıllı duraklarımızı kaplayacağız. Biz birinci olduk, Fikirperest Projemizle ödülümüzü alıyoruz. Böylelikle biz bu Fikirperest’i halka da açacağız. Halkımızın da fikirlerini hayata geçirmek için çalışacağız inşallah” diye konuştu.