Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Çan Belediyesi’ne ödül

Geleneksel Çan Halısı’nın Yeniden Canlandırılması Projesi ile kazanılan ödülü Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu aldı.

Belediyecilik alanında yapılan başarılı çalışmaların ödüllendirilmesi ve yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, birliğe üye belediye başkanları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı. Birliğe üye belediyeler arasında bilgi ve deneyimlerin aktarılması, örnek çalışmaların yeni projelere temel olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen törende jüriler tarafından seçilen birçok çalışma ödüllendirildi.

Geleneksel Çan Halısı’nın Yeniden Canlandırılması Projesi ödülü getirdi

Afet yönetimi, kültür ve sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği kategorilerinde ödüllerin verildiği törende Çanakkale’ye bağlı Çan Belediyesi de ödüle layık görüldü. Sunuculuğunu Sevinç Satıroğlu’nun yaptığı törende Geleneksel Çan Halısı’nın Yeniden Canlandırılması Projesi ile Yerel Kalkınma ve İşbirliği kategorisinde kazanılan ödülü Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu aldı. Başkan Kuzu, çok sayıda proje arasından seçilerek ödül almanın önemli olduğunu, sonraki projelerin de aynı disiplin ve çalışkanlıkla gerçekleştirilmeye devam edeceğini dile getirdi.

“Sinemada Oscar neyse belediyecilikte de Altın Karınca o demek”

Başarılı projelerle vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini ödülü kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Belediyeler için önemli bir ödül töreni bizde Çan Belediyesi olarak geleneksel Çan Halısı’nın tekrar gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili güzel bir proje hazırladık. Tabi sanayinin gelişmesiyle unutulan bir değerdi özellikle kıymetli olan şu kadınları da bu işin içine katarak yaptık. Bundan sonra inşallah yüzyıllar önce Çan’da Çanakkale’de olan Çan halısı tekrar gün yüzüne çıktı. Kadınların Pazar kazanır hale geldiği bir proje haline geldi. Bu ödül törenini önemsiyoruz. Bütün belediyeler için önemli ben hatta sinemada Oscar neyse belediyecilikte de Altın Karınca o demek. O anlamda Çan Belediyesi olarak böyle güzel bir ödülü almaktan dolayı ciddi anlamda memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.