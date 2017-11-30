Törende Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ödülü Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden aldı.

Belediyecilik alanında yapılan başarılı çalışmaların ödüllendirilmesi ve yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, birliğe üye belediye başkanları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı. Birliğe üye belediyeler arasında bilgi ve deneyimlerin aktarılması, örnek çalışmaların yeni projelere temel olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen törende jüriler tarafından değerlendirilen birçok çalışma ödüllendirildi. Afet yönetimi, kültür ve sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği kategorilerinde ödüllerin verildiği törende Gaziosmanpaşa Belediyesi de ödüle layık görüldü. Sunuculuğunu Sevinç Satıroğlu’nun yaptığı törende Ulaşım kategorisinde Engelsiz Yaşam için Farkındalık Projesi ile kazanılan ödülü Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden aldı.

“Farkındalık oluşturmak istedik”

Başarılı projelerle vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini ödülü kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta“ Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında Gaziosmanpaşa belediyesi olarak ödüle layık görüldük. Tabi ki ulaşım kentlerin en önemli sorunu sadece yol yapmak, alt geçit üst geçit yapmak tek başına yeterli olmuyor. Bir yandan da trafik kurallarına uyma alışkanlığı geliştirmek lazım. Kurallara uyma noktasında halkımızı bilinçlendirerek ulaşıma katkı sağlamaya çalışırken bir yandan da toplumun en önemli unsurları olan engellilerimiz kendilerine park edecek alanlar bulamadıkları için onlara yönelik park alanları oluşturarak, engellilerin park edeceği mekanlara işaretler koyarak farkındalık oluşturmak istedik” dedi.