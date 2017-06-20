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20 Haziran 2017 14:00

Altın Karınca için başvurular başladı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenecek olan Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri için başvurular başladı.

Altın Karınca için başvurular başladı

20 Haziran 2017 14:00

Başvuruların online olarak yapılacağı Altın Karınca, 2017 yılı içerisinde düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.


Marmara Belediyeler Birliği (MBB) belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak, bu amaçla örnek iyi uygulamaları desteklemek ve üyeleri arasında yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği Altın Karınca ile başarılı projeleri ödüllendiriyor.


Uygulamacılar, bilim adamları ve akademik camianın önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri heyetinin değerlendireceği çalışmalar; afet yönetimi, kültür ve sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği kategorilerinde ödüllendirilecektir. Bu kategorilerin yanı sıra özel ödüller de verilecek. Proje başvuruları bu sene www.altinkarinca.com.tr adresinden online olarak yapılacak.


2015 veya 2016 yılı içinde başlatılmış, uygulamaya konulmuş veya tamamlanmış olan projeler, 31 Ağustos 2017 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Ödüller 2017 yılı içerisinde düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Başvuru ile ilgili bilgilere ve geçen yılın kazanan projelere www.altinkarinca.com.tr adresinden ulaşılabilir.




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