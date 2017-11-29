Altın kız Armina’dan Kartal’a madalya yağmuru

Katıldığı birçok turnuvada elde ettiği derecelerle dikkat çeken Kartal Belediyespor’lu milli sporcu 10 yaşındaki Armina Erkan, 17 - 19 Kasım 2017’de Çek Cumhuriyeti’nin Pardubice şehrinde düzenlenen WSF 9. European Shotokan Karate Championships ve WSF World Shotokan Karate Turnuvası’nda yine tüm madalyaları toplamayı başardı.

26 ülkeden bin 300 sporcunun katıldığı turnuvalarda Armina Erkan, katıldığı tüm kategorilerden altın madalya alarak turnuvayı 5 altın madalya ile tamamladı. Armina Erkan, yarışmanın 17 Kasım’da düzenlenen ilk ayağında WSF 9. European Shotokan Karate Şampiyonası’nda ‘2007 Bayan Kata’ dalında tüm rakiplerini 5-0 yenerek ilk altın madalyasını aldı. Turnuvanın ilerleyen saatlerinde WKF 2007-2006 -38 kg ‘Kumite’ kategorisinde yarışan minik sporcu, bu yarışmanın sonunda da 2. altın madalyasını kazandı. Armina Erkan böylece toplamda 2 altın madalyayla, yarışmanın ilk ayağı olan WSF 9. European Shotokan Karate Şampiyonası’nı tamamladı. Türk Takım maçında da mücadele eden Armina Erkan, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya ve kupa sahibi oldu. 19 Kasım’da gerçekleşen ve yarışmanın ikinci ayağını oluşturan 9. WSF World CUP Karate Turnuvası’nda ülkemizi tekrar temsil eden Armina Erkan, üç altın madalya daha alarak dünya kupasının sahibi oldu.

WSF World CUP ve WSF 9. European Shotokan Karate Championships Turnuvası’nı 5 altın madalya alarak bitiren Armina Erkan, turnuvada ‘En Fazla Altın Madalya Alan Sporcu’ olarak ülkemizi ve Kartal’ı bir kez daha gururlandırdı.