‘Altın Kız' Ayşe Begüm Onbaşı madalyaya doymuyor

Kısa kariyerinde şimdiden 100'den fazla madalya kazanan Red Bull sporcusu Onbaşı, bu kez de Tunus'ta düzenlenen 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya aldı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen genç sporcu “Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin gelecek vadeden sporcuları arasında yer alan ve alanında ülkenin zirvesinde bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2017'de İtalya'nın Ancona şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 2016'da Güney Kore'de elde ettiği Dünya Şampiyonluğu'nun ardından kalitesini ispatlayan Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de Tunus'ta büyük bir başarıya imza attı. 16 yaşındaki sporcu 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde birinci olarak altın madalyaya uzandı. Genç sporcu yarış sonunda kendisini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye Milli Takımı, turnuvayı 2 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı.

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

2001 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, sporla henüz 3 yaşındayken tanıştı. O günlerde Akhisar'da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde cimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir cimnastikçiye dönüştü. Spor kariyerinin yanı sıra Akhisar Anadolu Lisesi'nde öğrenimini sürdüren genç cimnastikçi, 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyor.